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    Mülteciler otobüsle duşa götürülecek

    AA
    12.09.2017 - 10:43 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:43

    Fransa'nın Calais kenti dışına sığınmacıların yararlanması amacıyla duş kabinleri kurulacak. Haftada 4 gün hizmet verecek olan duşlara sığınmacılar otobüslerle taşınacak.

     

    PAS de Calais Valiliği’nden yapılan açıklamada, sığınmacıların kullanacağı duş kabinlerinin iki hafta içinde hazır hale getirilecek. Kabinlerin şehir merkezinde yığılmaları önlemek amacıyla şehir dışında kurulacağı ve sığınmacıların otobüslerle buralara götürüleceği aktarılan açıklamada, kurulacak duş kabinlerinin haftada 4 gün hizmet vereceği ve ihtiyaca göre sayısının artırılabileceği ifade edildi.
    Fransa'da Vahşi Orman (Jungle) olarak bilinen Calais Sığınmacı Kampı'nın geçen yıl devlet tarafından dağıtılması sonrası bölgede yeniden toplanmaları önlemek amacıyla sığınmacılara su ve yemek vermek yasaklanmıştı.
    Çok sayıda dernek, bölgedeki yaklaşık 400 kişilik sığınmacı grubun içme suyu ve hijyen için su sağlanması yönünde yetkililere çağrıda bulunmuştu.
    Konunun mahkemeye taşınması üzerine Lille İdare Mahkemesi, belediye ve valiliğin, sığınmacıların içme suyu ve duş ihtiyacının sağlanması için çalışma gerçekleştirilmesi yönünde karar almış, bu karara yapılan itirazı ise Danıştay reddetmişti.
    Calais Belediyesi, Danıştayın kararından sonra, kente mobil duşlar konulacağını fakat sığınmacıların tekrar toplanmasını önlemek için kamp bölgesinden uzak yerlerin tercih edileceğini duyurmuştu.

    Etiketler: Calais , duş , Otobüs , sığınmacı
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