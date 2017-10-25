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    Mülteciler için internet sitesi

    İHA
    25.10.2017 - 10:12 | Son Güncelleme:

    Alman Hükümeti, insan kaçakçıları tarafından mültecilere anlatılan yalanları engellemek için kampanya başlattı. Federal Hükümet, mültecileri doğru bilgilendirmek için internet sitesi kurdu.

    ALMAN Hükümeti, insan kaçakçıları tarafından mültecilere anlatılan yalanları engellemek için kampanya başlattı. Federal Hükümet, mültecileri doğru bilgilendirmek için internet sitesi kurdu. Arapça, İngilizce ve Fransızca hazırlanan rumoursaboutgermany.info adlı internet sitesinin, insanların gerçek dışı beklentiler içiresinde olmalarını önlemesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

    İnsan kaçakçılarının, mültecileri Almanya vaatleri arasında, sığınma botunun içerisinde sinema olduğu ve hatta havuz olduğu, Almanya’nın Afgan sığınmacılara 800 bin yer ayırdığı, 25 yıllık tecrübeye sahip oldukları ve Almanya’ya yasal yollarla insanların getirildiği gibi yalanların yer aldığı ifade edildi.
    Açıklamada çok sayıda mültecinin, insan kaçakçılarının vaatleri nedeniyle, yüksek paralar karşılığı kandırıldığı ve denizlerde hayallerine kavuşamadan öldüklerinin altı çizildi.

    Etiketler: Mülteci , insan kaçakçılarıyla mücadele
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