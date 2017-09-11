Mülteciler için 4 bin kilometre pedal çevirdi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü öğrencisi İsa Kör, mülteci sorununa dikkat çekmek amacıyla bisikletle Avrupa turu yaptı. 13 Ağustos’ta İtalya’dan yola çıkarak Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'yı bisikletle kat eden İsa Kör'ün turu Almanya'nın Köln kentinde sona erdi.

25 gün boyunca pedal basan İsa Kör, bu zor ve yorucu etap boyunca yaşadığı deneyimleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İletişim konusunda yaşadıklarını "Vücut diliyle anlaşmak kadar insanın içini döken, saflığını dışarı vuran başka bir şey olmasa gerek" şeklinde ifade eden İsa Kör, konaklamak için bir bölgeyi en iyi yansıtan yerin köyleri olacağını düşündüğü için köyleri tercih ettiğini anlattı.

Mülteci sorununa dikkat çekmek istedim

İtalya'dan başladığı turuna Köln'de nokta koyan İsa Kör, 25 günde 4 bin kilometre yol yaptığını, zaman zaman zorluklar yaşasa da önemli olanın amacına ulaşmak olduğunu belirterek mülteci sorununa dikkat çekmeyi hedeflediğini söyledi. İsa Kör, "Mülteci sorununa ses getirmek, devlet büyüklerine sesimi duyurmak için yola çıktım. Avrupa'nın mülteci sorununa neden bu kadar az katkıda bulunduğunu, mültecilerin buradaki durumlarını gözlemledim. İnsanlar evsiz, çaresiz kalmış aç yatarken ben bunları sadece izleyemem. Mültecilere gereken yardımlar yapılmazsa ilerde daha büyük sorunlar yaşanacak. Umarım bundan sonra herhangi bir ülkede ne savaş olduğunu duyarız ne herhangi bir ülkenin bir yerlere asker gönderip o ülkeyi yok ettiğini ne de insanların hayatlarını kararttığını duyarız. Yolculuğum boyunca bana olan desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz, benim düşünceme ortak oldunuz. Herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar sunduğum her projede bana destek olan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a da bana sunduğu imkânlardan ve güveninden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İsa Kör 25 günlük zorlu etabın son durağı olan Köln'de Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Avrupa Temsilciliği'ni de ziyaret etti. Temsilciliğin Köln'ün Nippes semtinde açtığı tanıtım standını da ziyaret eden Kör, tur boyunca geçtiği şehirlerde yaptığı gibi, Köln'ün de tarihi mekânlarını dolaştı ve bu anları takipçileriyle paylaştı. İsa Kör, Almanya siyaset tarihinin en önemli isimlerinden, Köln doğumlu, Konrad Adenauer'ın heykelinin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin’i ziyaret etti

İsa Kör, Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer’i de makamlarında ziyaret etti. Engin ve Gencer, tebrik ettikleri İsa Kör’le seyahatine ve bisiklet turizminin yaygınlaşması üzerine sohbet etti.

Fransa’da kayboldu, imdadına bisikletçiler yetişti

İsa Kör, 25 günlük macerasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yolculuğu boyunca her kesimden kişiyle tanışan İsa Kör, bir macerasını da sosyal medya hesaplarından şöyle anlattı:

“İki gündür 200 km üzerinde yolculuk yaparak biraz yoruldum. Bugün doğayla iç içe bir gün geçirip köyde kayboldum. Bisikletli bir grup beni bekliyormuş galiba, bana yardımcı olarak doğru yola kadar götürdüler ve bu anı ölümsüzleştirdik. Akşama kadar güzel, dağlık yollardan geçtikten sonra bu güzel Türk arkadaşlarla karşılaştım. Bana alışveriş yapılacak yerlere kadar arabalarıyla eşlik ettiler. Yarın hava yağmurlu gösteriyor. Paris'e ulaşmak dileğiyle.”