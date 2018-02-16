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    Haberler >Eğitim>Mülteci üniversitelilerin sorunları masaya yatırıldı

    Mülteci üniversitelilerin sorunları masaya yatırıldı

    İHA
    16.02.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Dünyanın 3’üncü büyük eğitim zirvesi olma özelliğini taşıyan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde Suriye iç savaşı sonrası gelişmeler ve mülteci meselesi ele alınarak, mülteci çocukların eğitimleri konuşuldu.

    Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde bölgenin ve dünyanın meselelerini eğitim alanında yoğunlaşarak ele alınmaya devam ediyor. Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hmaid Ben Aziza ise mülteci öğrencilerle sayısının artmasıyla üniversitelerin karşılaştığı zorlukları anlattı. Üniversitelerin problemlere karşı kendi çözümlerini üretmeye çalıştığını ifade eden UNIMED Genel Sekreteri Prof. Dr. Aziza, üniversitelerin mülteci öğrencileri herhangi bir entegrasyon problemi olmadan kabul edebilmesi için bürokratik kolaylık sağlanması, birtakım idari prosedürlerde mülteci öğrencilere karşı anlayışlı yaklaşılması, kültürel yakınlık sağlayacak aktivitelerin öğrenciler arasında yapılması ve dil eğitiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

    Prof. Dr. Aziza, “Üniversitelerin mülteci öğrencilerin sıkıntılarına karşı yaklaşımı kurumsal bir çerçevede olmalı. Çünkü gönüllülük bir yere kadar işlevsel olabilir. Üniversitelerin sosyal sorumluluk iddiaları uzun dönemli bir şekilde devam etmeli. Dolayısıyla, mülteci öğrencilerin problem yaşadığı konular için bir an evvel üniversiteler farklı fikir ve inisiyatifleri bir araya getirerek bir araya gelmeli” dedi.

    Öte yandan, panelde konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Nazım İrem, Türkiye’de hükümet tarafından kurulan mülteci kamplarında ‘resmi’ olarak kayıtlı mültecilerin ağırlandığını söyleyerek Türkiye’deki mülteci öğrencilere yönelik özel müfredat programlarının uygulandığını belirtti. Ayrıca, İAÜ UNESCO Kürsüsü Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Celal Nazım İrem, Ürdün, Lübnan ve Irak üniversitelerinin mülteci krizine etkili çözümler geliştirebilmesinin amaçlandığı ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir mülteci eğitimi projesi düzenlendiğini de hatırlattı.

    Etiketler: Avrasya Yükseköğretim Zirvesi , ÖĞRENCİ , Üniversite , Mülteci Öğrenci
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