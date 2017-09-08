Mülteci gence evlerini açtılar

İtalya’da yaşayan çift, ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Augusta şehrinde bulunan evlerini savaştan kaçan bu gence tahsis etti. Hollywood Reporter adlı magazin sitesine konuşan George Clooney, DEAŞ’ın ciddi şekilde tehdit ettiği Musul kentinden kaçan gencin Chicago Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü söyledi.



Haziran sonunda DEAŞ’tan geri alınan Musul kenti, terör örgütünün kontrolünde olduğu dönemde ciddi şekilde tehdit altındaydı. Bölgeden gelen haberlerde, DEAŞ’ın üniversite eğitimi almak isteyen gençleri vurduğu aktarılıyordu. Çifti, Lübnan’da 3 bin mülteci çocuk için okullar açmıştı.