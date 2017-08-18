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    Mülteci Deyna'nın yavru sevinci

    Banu TUNA
    18 Ağustos 2017 - 23:38Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:39

    ÇATIŞMALARIN ortasındaki Halep’ten kurtarılıp Bursa’ya getirildiğinde hamileydi, aslan Deyna...

    Bursa’dan Ürdün’deki yeni yuvasına gittikten birkaç saat sonra müjde ulaştı. Sağlıklı bir yavru dünyaya getirmişti Deyna. Minik aslana Hajar adı verildi. Savaşın yerlebir ettiği Halep’in yakınlarındaki ‘Sihir Dünyası’ isimli hayvanat bahçesinden geçen ay kurtarılarak Bursa Karacabey’e getirilmişti, savaştan geriye kalan hayvanlar.

    Uluslararası hayvan hakları örgütü Four Paws’ın organize ettiği bir operasyonla kurtarılan hayvanlar arasında beş aslan, iki kaplan, iki Asya kara ayısı, iki sırtlan ve iki köpek vardı.

    14 HAYVAN KURTARILDI
    O hayvanlardan biri de dişi aslan Deyna’ydı. Veteriner hekim Amir Khalil, Karacabey’deki muayenede Deyna’nın iki yavruya hamile olduğu tespit etmişti. Ancak sadece iki hafta içinde üç ülke değiştiren, kilometrelerce yol giden Deyna, yavrulardan birini kaybetti. Hajar adı verilen yavru ise sağlıklı bir şekilde Ürdün Al Ma’wa Doğa ve Vahşi Yaşam Koruma Merkezi’nde, 12 Ağustos’ta dünyaya geldi. Böylece Halep’ten kurtarılanların sayısı 13’ten 14’e çıktı. İki hafta Karacabey’de misafir edilen hayvanlar Bursa’dan İstanbul’a götürülmüş, sonra başkent Amman’a ulaştırılmıştı. Deyna, yeni yuvasına kavuştuktan birkaç saat sonra da doğum yaptı.

    Etiketler: Bursa , hayvanat bahçesi , gazetehaberleri
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