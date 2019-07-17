Mükemmeli Hedefleyenlerin Tercihi Biruni Üniversitesi

Biruni Üniversitesi’nde sağlıkla ilgili tüm bölümleri içeren “Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’yle birlikte Eğitim Fakültesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olmak üzere 6 fakülte, 3 enstitü ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu bulunmaktadır.

Biruni’den 1000 yıl sonra aynı anlayış, azim ve çalışma tutkusuyla kurulmuş, sorumluluğunun bilincinde bir eğitim kurumu olarak Biruni Üniversitesi, İstanbul’da şehrin merkezinde, tarih ve modern İstanbul’un kesişme noktasında eğitim hayatını sürdürüyor. En yeni teknoloji ürünü donanımla kurulmuş laboratuvarları, yüksek kapasiteli konferans salonları, sayısı 200’ü aşan derslik ve seminer salonları, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite merkezleri, seçkin dinlenme ve beslenme mekanları, Biruni Üniversitesi’nin çalışma ve öğrenme odaklı eğitim programını destekleyen alt yapı olanaklarından sadece bir kaçı.

En kapsamlı sağlık üniversitesi olma bilinciyle, pek çok hizmet birimi de Biruni Üniversitesi çatısı altında yer alıyor. Üniversite hastanelerimiz, hem topluma en kaliteli hizmeti verebilmek, hem de öğrencilerin en iyi şekilde uygulama eğitimlerini alabilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Geleceğin hayat kurtaran doktorları, eczacıları, hemşireleri, mühendisleri, özel eğitimcileri, psikolojik danışmanları ve pek çok alandaki sağlık eğitimcileri, Biruni Üniversitesi’nin modern laboratuvarlarında seçkin öğretim kadrosuyla eğitiliyor.

Uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımının üst düzeyde gerçekleştirildiği Biruni Üniversitesi, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarıyla yakın iş birliği içerisindedir.

Öğrencide zihinsel gelişim ve performasına yönelik etkileşimli, aktif katılımlı, konunun zamanında öğrenilmesini sağlayan “BirDeHa metodu”, Biruni Üniversitesi öğrencilerinin ayrıcalıklarından yanlızca bir tanesi. “O’na Değer” sloganıyla vurguladığı gibi, Biruni Üniversitesi öğrencilerine mümkün olanın en iyisini sunmayı hedefleyerek yoluna devam ediyor.

Büyüyen Türkiye’yle bilimin geleceğine ortak olmak, yeni biruniler yetiştirmek için.

Biruni Üniversitesi, sizi de geleceğin bilim insanları olarak, Türkiye’nin en kapsamlı sağlık üniversitesine, bilimin geleceğini yazmaya davet ediyor.

Biruni Üniversitesi’nde eğitim görmeye değer.

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