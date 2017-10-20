Mükemmel kek hamuru için bilmeniz gerekenler

İşe malzemeleri ayarlayarak başlayın

Sade bir kek hamurunu yaparken temel malzemeler 4 yumurta, arzu edildiği kadar şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un ve bir paket hamur kabartma tozudur. Kek hamurunun güzel bir şekilde kabarması ve homojen olarak dağılabilmesi için bu malzemelerin ölçüleri önemlidir.

Aşamaları adım adım izleyin!

Malzemelerden öncelikle yumurta ve şekeri hamur kabınızda çırpın. Çırpma işlemini karışım köpürüp beyazlayana kadar devam ettirin. Bu işlemi yaparken elektrikli çırpıcı kullanabilirsiniz. Daha sonra sıvı yağ ve dilerseniz 1 su bardağı süt ya da yoğurt ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Süt ya da yoğurt kullanmak kekinizin kabarmasında etken değildir, bu nedenle koymak istemezseniz sorun olmayacaktır.

Karışımı yeterince çırptıktan sonra 3 su bardağı unu bir elek yardımıyla yavaşça karışımın üzerine eleyin ve 1 paket hamur kabartma tozunu da üzerine ekleyin.

Bu aşamadan itibaren daha fazla kabaran bir kek için tahta kaşık yardımıyla yalnızca tek bir yöne doğru (yalnız saat yönüne doğru ya da yalnız saat yönünün tersine doğru) olacak şekilde hamurunuzu karıştırmaya başlayın. Bu işlem için tahta kaşık kullanmanız hamurunuzun daha homojen şekilde dağılmasını sağlayacaktır. Tek yöne doğru karıştırmanız ise karıştırma sırasında oluşan kabarcıkların bozulmasını engelleyecek ve bu sayede kekiniz daha çok kabaracaktır.

Yeterince karıştırdığınız kek hamurunu bu şekilde sade pişirebileceğiniz gibi arzunuza göre kakao, meyve gibi malzemelerle zenginleştirebilirsiniz. Hazırladığınız kek hamurunu yağladığınız kalıba dökün ve 180 derecedeki fırında pişirin.

Kekin kabarması için, keki fırına koyduktan sonraki ilk 45 dakika boyunca fırın kapağını açmayın.

45 dakika sonra bir bıçak yardımıyla kekin pişip pişmediğini kontrol edin. Bıçak temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. Pişen kekin, kalıbın sıcaklığıyla sertleşmemesi için hemen kalıptan çıkarıp dinlenmeye bırakılması gerekir. Kekiniz soğuyunca servis edebilirsiniz.