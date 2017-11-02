Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Mükemmel kadının yüzü kalbine benziyor

    Mükemmel kadının yüzü kalbine benziyor

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 07:45 | Son Güncelleme:

    ABD’li bilim insanları, yüzü kalp biçiminde olan genç kadınların ‘matematiksel güzellik etalonuna’ en yakın kişiler olduğunu belirtti.

    Aestethic Surgery Journal dergisindeki habere göre, ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Temple Üniversitesi’nin Lewis Katz Tıp Okulu’ndan Allan Wulc, “Matematiksel güzellik kavramı, mükemmel yüz ifadeleri, toplamda yüzü uyumlu, dengeli ve çekici yapan parçaların mükemmel boyutları ve oranları olduğunu kastediyor. Kalp biçimindeki yüz, gençliğin idealini somutlaştırıyor ve yaşlanmayı önleyici ameliyatın kılavuzunu oluşturuyor” dedi.

    55 ünlünün fotoğrafını analiz eden araştırmacılar, ‘mükemmel’ kadın yüzünün parametrelerini belirledi. Matematiksel idealde, gözler arasındaki mesafenin idealde 59.2 mm, gözler ve elmacık kemikleri arasında mesafenin de 13.1 mm olması gerektiğini belirten bilim insanları, ideal burnun da 43.6 mm uzunluğunda olduğunu kaydettiler.

    Mükemmel kadının yüzü kalbine benziyor

    Toplamda 13 ölçü belirlendi, ancak bilim insanlarına göre, aralarında sadece 8’i ‘istatistiksel olarak anlamlı’.

    Sputnik'in haberine göre Wulc, “Bu parametrelerin, yaşa bağlı değişikliklerin ve ameliyat sonrası iyileşmenin sayısal yansıması bulmaya çalışan doktorlar için yararlı olacağını düşündük. Ne olursa olsun, ideal ya da 'yaşlı' yüzü tanımlama kriterleri o kadar çok değil” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: bilim insanı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri