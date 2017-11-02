Mükemmel kadının yüzü kalbine benziyor

Aestethic Surgery Journal dergisindeki habere göre, ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Temple Üniversitesi’nin Lewis Katz Tıp Okulu’ndan Allan Wulc, “Matematiksel güzellik kavramı, mükemmel yüz ifadeleri, toplamda yüzü uyumlu, dengeli ve çekici yapan parçaların mükemmel boyutları ve oranları olduğunu kastediyor. Kalp biçimindeki yüz, gençliğin idealini somutlaştırıyor ve yaşlanmayı önleyici ameliyatın kılavuzunu oluşturuyor” dedi.

55 ünlünün fotoğrafını analiz eden araştırmacılar, ‘mükemmel’ kadın yüzünün parametrelerini belirledi. Matematiksel idealde, gözler arasındaki mesafenin idealde 59.2 mm, gözler ve elmacık kemikleri arasında mesafenin de 13.1 mm olması gerektiğini belirten bilim insanları, ideal burnun da 43.6 mm uzunluğunda olduğunu kaydettiler.





Toplamda 13 ölçü belirlendi, ancak bilim insanlarına göre, aralarında sadece 8’i ‘istatistiksel olarak anlamlı’.

Sputnik'in haberine göre Wulc, “Bu parametrelerin, yaşa bağlı değişikliklerin ve ameliyat sonrası iyileşmenin sayısal yansıması bulmaya çalışan doktorlar için yararlı olacağını düşündük. Ne olursa olsun, ideal ya da 'yaşlı' yüzü tanımlama kriterleri o kadar çok değil” ifadelerini kullandı.