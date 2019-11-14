Mükemmel Bir Video Dönüştürme Aracı: Wondershare UniConverter Ultimate

Tüm Fonsiyonları İçeren Harika Bir Video Araç Kutusu: Wondershare UniConverter

Piyasada birçok video formatı olduğu gibi, bir o kadarda video dönüştürücüsü var. Bu aslında iyi birşey çünkü video dönüşümü yapmak istediğinizde aralarından seçim yapabileceğiniz farklı seçeneklere sahip olursunuz. Ancak, marka vaadiyle eşleşen kusursuz ve güvenilir bir dönüştürücü istediğinizde bunu bulmak biraz zor olabilir. Videoları kalite kaybı olmadan dönüştürebilecek yazılım aynı zamanda farklı formatlarla uyumlu ve hızlı olmalıdır. Tabi piyasadaki tüm yazılımları kurmanız ve test etmeniz de pek mümkün değildir.

Size verebileceğimiz iyi haber şu ki, test ettiğimiz Wondershare UniConverter olarak bilinen harika bir video dönüştürücü bulduk ve bunun etkili bir video dönüştürücü olduğunu söyleyebiliriz. Bu yazılım, video, müzik ve farklı kalitede görüntüler içeren 1000'den fazla dosya formatını destekler. Yazılım ekibi hakkında ilginç bilgiler edinmek için https://youtu.be/h4QPxO7rvLI videosunu izleyebilirsiniz.









Wondershare Uniconverter Özelliklerine Genel Bakış

Yapılan testler sonucu Wondershare Uniconverter hakkındaki önemli bilgileri aşağıda derledik.

Yüksek Hızlı Dönüşüm

Bu video dönüştürücünün dosya dönüştürme işlevi büyük boyutlu ve Ultra HD video formatlarını dönüştürürken bile yüksek hızdadır. Bu yazılım piyasadaki diğer video dönüştürücülerden 30 kat daha verimli olmanızı sağlar. Ayrıca Wondershare UniConverter, dosyaların toplu dönüştürülmesini destekler.











Video Düzenleyici

Wondershare UniConverter birkaç tıklamayla dönüştürmek istediğiniz video dosyalarını düzenlemenizi sağlar. Video editörü düzenleme kontrolleri konusunda oldukça iyidir. Video düzenleme seçenekleri için efektler uygulamanıza, filigran eklemenize, videoları kırpmanıza, altyazılar eklemenize ve değiştirmenize olanak sağlar. Videonun sesine gelince, ses seviyesini ayarlayabilir ve değişiklikleri kaydetmeden önce ön izleme yapabilirsiniz.

Ekran Kaydedici

Ayrıca bu programda dikkat çekici olan şey, ekran etkinliklerinizi kaydetmenize olanak sağlamasıdır. Masaüstü hareketlerinizin kaliteli kayıtlarını sesler ile birlikte alabilirsiniz. Bu yazılımın herhangi bir web sitesinden video/ses indirme ve bilgisayarınıza kaydetme özelliğine sahip olduğunu unutmayın. Ücretsiz deneme sürümünü kullanıyorsanız, yalnızca bir dakikalık bir video kaydedebilirsiniz.

Verimli Video Sıkıştırıcı

Diğer video dönüştürücülerden farklı olarak, bir video sıkıştırıcı ile daha iyi dönüşümler elde edebiliyorsunuz. Wondershare Uniconverter'e bir video yükleyebilir ve Araç Kutusu menüsüne gidip video kompresörünü seçerken videoya erişebilir ve videoyu sıkıştırabilirsiniz. Alternatif olarak, bir dosyayı dönüştürmek istediğinizde sıkıştırma düğmesini kullanabilirsiniz. Dosya boyutunu, kalitesini, çözünürlüğü ve bit hızını azaltıp sıkıştırma işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Çevrimiçi Medya İndirme

İnternette yer alan videoları bilgisayarınıza indirmek istediğinizde, Wondershare Uniconverter bunu mümkün kılar. Bugüne kadar, test edilmiş ve 10.000'den fazla web sitesinden yüksek kalitede video ve ses indirebileceği kanıtlanmıştır. Örneğin, YouTube gibi çalma listelerini içeren bir platform için çalma listesinin tamamını MP3 biçiminde indirebilirsiniz.

CD / DVD Yazıcı

İnanılmaz DVD yazıcısını da kesinlikle denemelisiniz. Yalnızca DVD dosyalarını değil aynı zamanda DVD klasörü, ISO dosyalarını, düzenleme veya dönüştürme için IFO dosyalarını da destekler. Öte yandan, bu yazıcı, tercih edilen şablonları ve ISO dosyalarını kullanarak, video ve sesler olan medya dosyalarını DVD klasörüne kopyalamanıza izin verir. Cep telefonunuzda veya PC'nizde oynatılması gereken DVD dosyalarınız varsa, DVD'yi MP4'e veya diğer biçimlere dönüştürmek için bu Uniconverter'ı kullanabilirsiniz.

Video Metadata Düzenleme

Araç Kutusu menüsünde, videonuzun Metadata düzenleme seçeneğini göreceksiniz ve göreceksiniz. Meta veriler, video adı, türü, dili, yayın tarihi ve türü gibi belirli videoların açıklamasıdır. Bu nedenle, video dosyanız yanlış etiketlenmişse, düzenlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

GIF Oluşturucu

Wondershare UniConverter ile GIF oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Bu program, farklı formatlardaki fotoğraf ve videolardan GIF'ler oluşturmanıza olanak sağlar.

Görüntü Dönüştürücü

Wondershare UniConverter ayrıca bir toplu görüntü dönüştürücüsüdür. Aşağıdaki resim formatlarını, PNG, JPEG, BMP ve TIFF'i destekler. Dönüştürmeden önce videonun kalitesiyle ilgili ayarları da değiştirebilirsiniz.

Dosya Aktarımı

Wondershare UniConverter'in bir medya transfer aracı ile oluşturulduğunu fark ettik. Bu medya aktarım işlevi, iOS 5 ve üzeri işletim sistemlerine sahip tüm iOS cihazları, Android 2.2 ve üzeri cihazlar, Flash diskler, Video Kameralar ve Harici sabit sürücülerle uyumludur. Cihazınızı UniConverter bulunan bilgisayarınıza bağladıktan sonra, sadece “Transfer” butonuna tıklayarak dosyaları gönderebilirsiniz. Tek bir dosyayı veya bir klasörü komple aktarabilirsiniz.

Farklı Giriş Kaynaklarını Destekler

Wondershare UniConverter, yalnızca bir bilgisayardan değil diğer dönüştürücülerden farklı olarak çeşitli giriş kaynaklarını destekler. Dosyaları bilgisayarınızın yerel hafızasından, video kameralarından, cep telefonlarından, harici sürücülerinden alabilir veya DVD'lerden yükleyebilirsiniz.

Mac ve Windows ile Uyumlu

Desteklenen işletim sistemleri söz konusu olduğunda, Wondershare Uniconverter, her biri ücretsiz deneme sürümüne sahip olan hem Mac hem de Windows platformlarını destekler. Daha net olmak gerekirse, Windows 10/8/7 / Vista / XP ve macOS X 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 - 10.10’u destekler.

Wondershare UniConverter'in Maliyeti

Wondershare UniConverter'in özelliklerine baktığımızda bu yazılımın satın almaya değer olduğu görünüyor. Sadece bir yıl 39.99 dolar, ömür boyu abonelik istiyorsanız o zaman bir PC için 69,95 dolar ayırmanız gerekecek. 2-5 PC için paylaşılan bir abonelik istiyorsanız, ömür boyu güncelleme için 99.95 dolar harcamanız gerekecek.









Wondershare Uniconverter satın almanın avantajı PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Otomatik Ödeme, Banka Havalesi, Discover Network gibi farklı ödeme yöntemlerini desteklemesidir.

Özet

Son olarak, Wondershare UniConverter'in hepsi bir arada bir video dönüştürücü ararken gerçekten harika bir yazılım olduğunu görebilirsiniz. Sunduğu vaade ve verimliliğine göre uygun maliyetlidir. Ayrıca, diğer web sitelerinden ve kullanıcılardan gelen incelemelere bakarak kişisel ve iş amaçlı kullanım için oldukça iyi bir video dönüştürücü yazılımıdır. Wondershare Uniconverter'ın tek dezavantajı, ücretsiz sürümde yer alan filigran içeren video çıktılarıdır. Ücretsiz sürümde video dönüştürdüğünüzde videonun üzerinde yazılımın ismi yer alır. Tüm düzenleme seçeneklerine sahip olmasa da, 1000'den fazla dosya formatını destekleyebilmesi sayesinde hala piyasadaki en iyi video dönüştürücülerden biridir.





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