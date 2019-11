MUHTEÅžEM YATIRIM ALANI

Can Emrah ÖZORAL tarafından 2008 yılında kurulan icralik.com, üyelik sistemi ile çalışan icra ihalelerine üyeleri adına vekaleten katılan, danışmanlık hizmeti veren, dev kadrosu ile her geçen gün artan üye sayısıyla Türkiye'nin kendi alanındaki rakipsiz kuruluşudur.



İcralik.com özellikle VIP hizmet alan üyelerine geniş bir çerçevede menkul ve gayrimenkul konusunda detay bilgiler vermekte olup özellikle gayrimenkul fotoğraflarını da sitesine ekleyerek VIP üyelerine farklı bakış açısı sağlamaktadır. Sitede var olan ama fotoğrafı olmayan gayrimenkuller içinde talep üzerine hemen araştırma çalışmaları yapılarak resim eklenmektedir. Olası problemlerde üyelerini uzman kadroları ile destekleyerek profesyonel çözümler sunmaktadır. Sadece üye olana kadar değil üyelik sonrası da hizmet sunmaya devam etmektedir.



İcralik.com sitesinde Türkiye genelindeki bütün icra ihale şartnameleri yayınlanıyor. Bu da herkesin ihalelerden haberdar olmasını sağlıyor. İcra ihalelerine katılımın artması sayesinde borçlunun mağduriyeti azalmakta, alacaklı da alacağını tahsil etmektedir.



Biz bu fırsatlardan nasıl yararlanabiliriz?



İcradan satılacak 100.000TL'lik bir daireyi göz önüne alalım. İcralık olan her mal için bilirkişi tarafından bir değer tespit çalışması yapılır. Değer tespiti doğru yapılmış ise 100.000TL'nin % 60'ı üzerinden ihaleye çıkarılır (60.000TL den). Bu fiyat ile evin gerçek piyasa değeri yapılan karlılık araştırmaları ile müşteriye sunulur. Bundan sonrası üyenin kafasında oluşturmuş olduğu karlılık ile doğru orantılı çalışır. Üye kar yapacağına inandığı son banta kadar arttırmasını icralik.com 'un görevlendirdiği ihale uzmanına dikte eder. İlk ihaleye katılım olmazsa ve ya alıcı çıkmazsa bir hafta sonra ihale muammen bedelin %40'ı üzerinden tekrar satışa açılır.



Krizi fırsata çevirmek isteyenler için gayrimenkul sayısında ki artış yeni bir bakış açıcı yarattı. İcralik.com üyeleri kendilerine sağlanan profesyonel destek ve doğru ekspertiz çalışmaları ile ciddi kazançlar elde etmeye başladılar. Üyelerin kazançlı alımları icralik.com'un başarısını her gün daha fazla ortaya çıkarmaktadır.

