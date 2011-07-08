MUHTEÅžEM YATIRIM ALANI

Can Emrah Ã–ZORAL tarafÄ±ndan 2008 yÄ±lÄ±nda kurulan icralik.com, Ã¼yelik sistemi ile Ã§alÄ±ÅŸan icra ihalelerine Ã¼yeleri adÄ±na vekaleten katÄ±lan, danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti veren, dev kadrosu ile her geÃ§en gÃ¼n artan Ã¼ye sayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'nin kendi alanÄ±ndaki rakipsiz kuruluÅŸudur.Â Â



Ä°cralik.com Ã¶zellikle VIP hizmet alan Ã¼yelerine geniÅŸ bir Ã§erÃ§evede menkul ve gayrimenkul konusunda detay bilgiler vermekte olup Ã¶zellikle gayrimenkul fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sitesine ekleyerek VIP Ã¼yelerine farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Sitede var olan ama fotoÄŸrafÄ± olmayan gayrimenkuller iÃ§inde talep Ã¼zerine hemen araÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±larak resim eklenmektedir. OlasÄ± problemlerde Ã¼yelerini uzman kadrolarÄ± ile destekleyerek profesyonel Ã§Ã¶zÃ¼mler sunmaktadÄ±r. Sadece Ã¼ye olana kadar deÄŸil Ã¼yelik sonrasÄ± da hizmet sunmaya devam etmektedir.Â Â



Ä°cralik.com sitesinde TÃ¼rkiye genelindeki bÃ¼tÃ¼n icra ihale ÅŸartnameleri yayÄ±nlanÄ±yor. Bu da herkesin ihalelerden haberdar olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Ä°cra ihalelerine katÄ±lÄ±mÄ±n artmasÄ± sayesinde borÃ§lunun maÄŸduriyeti azalmakta, alacaklÄ± da alacaÄŸÄ±nÄ± tahsil etmektedir.



Biz bu fÄ±rsatlardan nasÄ±l yararlanabiliriz?



Ä°cradan satÄ±lacak 100.000TL'lik bir daireyi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alalÄ±m. Ä°cralÄ±k olan her mal iÃ§in bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan bir deÄŸer tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±r. DeÄŸer tespiti doÄŸru yapÄ±lmÄ±ÅŸ ise 100.000TL'nin % 60'Ä± Ã¼zerinden ihaleye Ã§Ä±karÄ±lÄ±r (60.000TL den). Bu fiyat ile evin gerÃ§ek piyasa deÄŸeri yapÄ±lan karlÄ±lÄ±k araÅŸtÄ±rmalarÄ± ile mÃ¼ÅŸteriye sunulur. Bundan sonrasÄ± Ã¼yenin kafasÄ±nda oluÅŸturmuÅŸ olduÄŸu karlÄ±lÄ±k ile doÄŸru orantÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Ãœye kar yapacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ± son banta kadar arttÄ±rmasÄ±nÄ± icralik.com 'un gÃ¶revlendirdiÄŸi ihale uzmanÄ±na dikte eder. Ä°lk ihaleye katÄ±lÄ±m olmazsa ve ya alÄ±cÄ± Ã§Ä±kmazsa bir hafta sonra ihale muammen bedelin %40'Ä± Ã¼zerinden tekrar satÄ±ÅŸa aÃ§Ä±lÄ±r.



Krizi fÄ±rsata Ã§evirmek isteyenler iÃ§in gayrimenkul sayÄ±sÄ±nda ki artÄ±ÅŸ yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±cÄ± yarattÄ±. Ä°cralik.com Ã¼yeleri kendilerine saÄŸlanan profesyonel destek ve doÄŸru ekspertiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile ciddi kazanÃ§lar elde etmeye baÅŸladÄ±lar. Ãœyelerin kazanÃ§lÄ± alÄ±mlarÄ± icralik.com'un baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± her gÃ¼n daha fazla ortaya Ã§Ä±karmaktadÄ±r.

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ.

