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Haberler >Advertorial>"Muhteşem Yaratıklar-Beautiful Creatures" 1 Mart'ta Sinemalarda!

"Muhteşem Yaratıklar-Beautiful Creatures" 1 Mart'ta Sinemalarda!

27.02.2013 - 09:39 | Son Güncelleme:

İyi ile kötü arasında engellenemez savaş başlıyor ve tüm karanlık sırlar gün ışığına çıkıyor.

Genç Ethan, yaşadığı kente taşınan gizemli bir kıza ilgi duymaya başlar. Lena adındaki /images/100/0x0/55eb2243f018fbb8f8ad6438
bu kız lisedeki diğer öğrencilerden farklıdır. Lena'nın ailesi ve hatta tüm soyu büyücüdür.
Kurallara göre 16 yaşını dolduran tüm genç cadılar iyi veya kötü taraf arasında bir seçim
yapmalılardır. Lena'nın ise 16 yaşını doldurmasına sadece 2 ay kalmıştır. Aile büyüklerinin
bazıları iyiliği seçebileceğini iddia ederken, büyük bir kısmı ise lanetin başladığı ve
Lena'nın istese de istemese de karanlık tarafta, kötülerle birlikte yer alacağını iddia etmektedir.

Kami Garcia ve Margaret Stohl'un aynı adlı roman serisinden beyazperdeye uyarlanan
filmin arkasındaki isim ise Not: Seni Seviyorum, Water for Elephants gibi filmlerle
tanınan Richard LaGravenese. Filmin kadrosunu ise Alice Englert, Alden Ehrenreich,
Emma Thompson, Jeremy Irons, Emmy Rossum, Viola Davis ve Thomas Mann
gibi yıldız isimler oluşturuyor.

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