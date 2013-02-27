"Muhteşem Yaratıklar-Beautiful Creatures" 1 Mart'ta Sinemalarda!

Genç Ethan, yaşadığı kente taşınan gizemli bir kıza ilgi duymaya başlar. Lena adındaki

bu kız lisedeki diğer öğrencilerden farklıdır. Lena'nın ailesi ve hatta tüm soyu büyücüdür.

Kurallara göre 16 yaşını dolduran tüm genç cadılar iyi veya kötü taraf arasında bir seçim

yapmalılardır. Lena'nın ise 16 yaşını doldurmasına sadece 2 ay kalmıştır. Aile büyüklerinin

bazıları iyiliği seçebileceğini iddia ederken, büyük bir kısmı ise lanetin başladığı ve

Lena'nın istese de istemese de karanlık tarafta, kötülerle birlikte yer alacağını iddia etmektedir.



Kami Garcia ve Margaret Stohl'un aynı adlı roman serisinden beyazperdeye uyarlanan

filmin arkasındaki isim ise Not: Seni Seviyorum, Water for Elephants gibi filmlerle

tanınan Richard LaGravenese. Filmin kadrosunu ise Alice Englert, Alden Ehrenreich,

Emma Thompson, Jeremy Irons, Emmy Rossum, Viola Davis ve Thomas Mann

gibi yıldız isimler oluşturuyor.



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