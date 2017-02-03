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Muhteşem Göl Manzarası

03.02.2017 - 09:38 | Son Güncelleme:

İstanbul Küçükçekmece’de, muhteşem göl ve koru manzaralı bir arazi üzerinde hayata geçen Cennet Koru; doğayla iç içe, keyifli bir yaşam vadediyor.

Ailelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan daireler, önlerindeki balkonlardan çam ağaçlarıyla çevrili harika bir manzaraya açılıyor. 

Muhteşem Göl Manzarası

Açık ve kapalı havuz, fitness, sauna, Türk hamamı gibi birçok sosyal olanağa sahip olan Cennet Koru, 25 mağaza kapasitesi ile alışverişin ve günlük ihtiyaçların da kolayca karşılanabileceği bir site olarak tasarlandı. 

Konumu ile birçok ulaşım aksının merkezinde yer alan Cennet Koru, Marmaray durağına 300 metre mesafede yer alıyor. Böylece Sirkeci'ye 30 dakika, Üsküdar'a ise 35 dakikada ulaşım imkanı sağlıyor. Cennet Koru, E-5 Karayolu ve Atatürk Havalimanı’na ise sadece 10 dakikalık mesafede bulunuyor. 

www.cennetkoru.com

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