Muhteşem geceye hazırlanırken

Şanslı kızlar, ödül töreni öncesi ilk hafta P&G Beauty Saç Stilisti Önder Tiryaki, ikinci hafta Sibel Arna ve üç blogger (Maritsa, Rüya Büyüktetik, Cocobolinho), üçüncü hafta Hande Erçel ve Nilay Deniz’le bir araya gelerek sohbet etme fırsatı yakaladı. Muhteşem geceye hazırlanmak için sağlıklı ve güçlü görünen saçlardan kırmızı halıda nasıl giyineceklerine kadar pek çok tüyo öğrendiler. Şimdi söz şanslı kızlarda...







BAŞAK ATICI: SAĞLIKLI GÖRÜNEN SAÇLAR ÖNEMLİ



Pantene ve Hürriyet Altın Kelebek ekibinin seçtiği şanslı kızlardan biri olduğum için elbette ki kendimi çok şanslı hissediyorum. Başvurduktan sonra “Acaba seçilir miyim?” diye düşünmemiştim. Fakat jüri karşısına çıktığım zaman seçileceğimi hissettim. Pantene markasını temsilen kırmızı halıda yer alıp, o muhteşem gecede ünlü bir isme ödül verecek olmak heyecan verici!Bence saç bir kadının stilidir, karakteridir, kendisidir... Sağlıklı ve güçlü görünen saçlarla fark edilmemeniz mümkün değildir. Bu yüzden hazırlık sürecinde daha fazla bakım yapıp saçlarıma istediği özgüveni veriyorum. Saç bakım sırrıma gelince; şampuan, saç kremi ve duştan sonra Pantene Argan Yağlı Elixir’i uyguluyorum. Haftada bir bakım kürü hazırlıyorum. Workshop’lardan sonra uygulayacağım en önemli şeylerden biri şekillendirme konusundaki ipuçları oldu. Ödül törenine hazırlanırken de sadelikten yanayım.







PERİN GÜRSEL: TARİF EDEMEYECEĞİM KADAR HEYECANLIYIM



Şanslı kızlardan biri olmak gerçekten çok mutluluk verici. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde bulunacak olmak ise günler yaklaştıkça tarif edilemeyecek bir heyecan yaratıyor içimde. Bugüne kadar hep televizyondan izlediğim kırmızı halı heyecanını bu sefer gerçekten yaşayacak olma fikrine açıkçası hâlâ inanamıyorum. Bu özel güne saçlarıma düzenli bir şekilde bakım uygulayarak hazırlanmaya dikkat ediyorum. Kabarık ve uzun saçlara sahip olduğum için Pantene Argan Yağlı Elixir, onları düzene sokmada oldukça etkili bir çözüm oluyor. Workshop’larda Önder Tiryaki’den saçlarıma nasıl şekil vereceğimi ve blogger’lardan gece için en uygun makyaj ve kıyafet seçiminin nasıl olması gerektiği hakkında oldukça önemli bilgiler aldım. Bu nedenle de o güne hazırlanırken günlük rutinimde çok da özen göstermediğim saç ve makyaja artık daha dikkat ettiğimi söyleyebilirim.







SİMAY YILMAZ: SAÇLARIMA GÜVENDİM, KAZANDIM



Pantene kızlarından biri olduğum için kendimi özel ve şanslı hissediyorum. Yarışmaya başvurduğum zaman saçlarımın güçlü duruşuna, ışıltısına güvendiğim için seçileceğimi düşünmüştüm. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni yıldızlarla dolu, görkemli ve muhteşem bir gece. Benim içimde kelebekler uçuran, heyecan dolu ve hayallerimin gerçek olduğu bir gece olacağını düşünüyorum. Workshop’larda saçlarımın ışıltılı, güçlü ve sağlıklı olması için Pantene Argan Yağlı Elixir’in çok önemli olduğunu anladım. Saç tellerimi kırmadan kurutma yöntemini öğrendim. En önemli ipucu da, “Saçlarınızı taramaktan korkmayın” oldu benim için. Çünkü kolay tarak giren saç, güçlü saçtır. Her duştan sonra saç kremi kullanmayı ve argan yağlı bakımımı uygulamayı asla unutmuyorum.





MELİS SARI: O GECE SAÇLARIMLA DİKKAT ÇEKECEĞİM



Şanslı kızlar arasında olmak gerçekten benim için gurur verici. Bunu sağlıklı ve güçlü görünen saçlarıma borçluyum. Adeta bir star gibi kırmızı halıda yürümek ve sahneye çıkmak için gün sayıyorum. Geceye nasıl hazırlanacağıma gelirsek; ilk olarak enerjimi pozitif yönde koruyorum, çünkü hepimiz için inanılmaz bir deneyim olacak. Saç bakımıma, günlük rutinimden daha çok özen gösterip o gece saçlarımla dikkat çekmeyi planlıyorum. Her banyoda Pantene Saç Bakım Kremi’ni kullanıp, sonrasında da Pantene’in muhteşem bakım yağı Pantene Argan Yağlı Elixir’i saçlarıma sürüyorum. Böylece daha parlak, güçlü ve bakımlı görünüyor. Workshop’larda özellikle Önder Tiryaki’den öğrendiğim tüyolar saç bakımıma artık daha çok özen göstermemi sağladı. Ödül törenine hazırlanırken doğallığı göz önünde bulundurarak fazla abartıya kaçmayacağım.





NİLAY AKGÜN: SAÇ BAKIM KREMİ OLMADAN OLMAZ



Saçlarımın bakım sırrını sorduklarında “Pantene” ismini verirken yıllar boyunca yapmış olduğum gönüllü marka elçiliğinin bir karşılığını almış gibi hissettim açıkçası. Başvuruyu bir arkadaşımın fotoğrafımın altına yaptığı yorumun üzerine gerçekleştirdim. Ödül töreni inanılmaz heyecan verici bir deneyim olacak, bu kadar büyük bir organizasyonun parçası olmak harika bir duygu. Geceye hazırlanırken saç bakımımın yanı sıra formuma da dikkat etmeye çalışıyorum. Normalde saç kremi kullanıyorum ama yine de soru işaretlerim vardı. Fakat workshop’lar sonrasında bu endişemin yersiz olduğunu anladım. Özellikle Önder Tiryaki’nin her şampuandan sonra Pantene Saç Kremi kullanarak saçların en güzel halini ortaya çıkarma konusunda verdiği tavsiyelere mutlaka uyuyorum. Bunlar dışında o özel geceye hazırlanırken rutinimin dışına çıkmayı düşünmüyorum; çünkü doğallığı doğru işleyip anlatabilen kadın en güzel kadındır.

ŞEYMA KETEN: KIRMIZI HALI KENDİMİ FARKLI HİSSETTİRİYOR



Öncelikle Pantene kızlarından biri olduğum için gurur ve mutluluk duyuyorum. Başvuru süresinde seçilmem konusunda ben pek umutlu olmasam da ailem 15 kızdan biri olacağıma çok emindi. Daha önce hiç bulunmadığım bir ortamda, sevdiğim birçok ünlü isimle bir arada olmak, hatta sevdiğim bu ünlü isimlerden bir tanesine ödülünü verecek olmak çok büyük bir heyecan. Kırmızı halıda yürüyeceğimi düşünmek bana kendimi farklı ve özel hissetiriyor. Bu yüzden herkes gibi ben de kırmızı halıda sağlıklı ve güçlü görünen saçlarımla ve özenle hazırlanmış kıyafetimle çok güzel görünmek istiyorum. Bu yüzden de saçlarıma şimdiden iyi bakmaya ve onları yıpratmamaya özen gösteriyorum. Workshop’larda da öğrendiğim en yararlı bilgi, Pantene Argan Yağlı Elixir’in yararı ve kullanım şekliydi. Ödül törenine katılırken dikkat edeceğim ve tavsiye edilen ayrıntı “doğallık” olacak.







CEMRE KIRALİOĞLU: SAÇLARIM ÇOK DEĞERLİ



Televizyonda Pantene Altın Kelebek Ödülleri reklamını gördüm; kendi yıldızlarımı seçmek için oyumu kullandım ve şanslı kızlardan biri olmak için başvuruda bulundum. Açıkçası o kadar şanslı olduğumu düşünmüyordum. 15 kızdan biri olmak benim için sürpriz oldu diyebilirim. Altın Kelebek Ödül Töreni’ne en sevdiğim sanatçılarla katılıyor olmak ve o gecede ödül veren taraf olarak bu organizasyonun içinde yer almak gerçekten çok gurur verici. Kırmızı halı ile ilgili korkularım yok aslında. Doğallıktan yanayım, bu yüzden saçlarım dışında pek bir hazırlık yapmıyorum. Bu süre zarfında formuma da biraz dikkat etmeye çalışıyorum.Saçlarım benim için çok değerli. İstediğim gibi olmadığında gün içinde kendimi kötü hissettiğim oluyor. Bu yüzden öncelikle en geç iki günde bir yıkamaya ve fön, maşa gibi şekillendiricileri sık kullanmamaya özen gösteriyorum. Workshop’larda aldığım ipuçlarında en çok işime yarayan saç bakım, onarım ve şekillendirici ürünlerinin kullanımı oldu. Bu tavsiyeleri de ödül gecesine hazırlanırken uygulayacağım. Muhteşem gece öncesi kendimi bu güzel ekibin kollarına bırakıyorum.







İLAY SARILAR: DÜZENLİ BAKIM YAPIYORUM



Bu kadar güzel bir organizasyonun parçası olup, yaşanan bu heyecanlı sürece ortak olabilmek beni her geçen gün daha da heyecanlandırıyor. Başvuru sonrası seçildiğimi öğrendiğim an hayatımın en mutlu anlarından biriydi diyebilirim; çünkü ilk kez bir ödül törenine katılacağım ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Sevdiğim sanatçılarla aynı havayı solumak hayatımın en güzel deneyimlerinden biri olacak kuşkusuz. Muhteşem geceye heyecanlı bekleyiş sürecinde saçlarımın o özel gecede çok iyi görünmesi için düzenli olarak saçlarıma bakım yapıyorum. Düzenli olarak şampuanlama sonrasında Pantene Saç Bakım kremini uyguluyorum. Banyo sonrası saçlarıma Pantene Argan Yağlı Elixir’i sürmeyi ihmal etmiyorum. Hatta pratik boyutu sayesinde çantamda da taşıyorum.





ÖZÜM YILDIRIM: GECENİN STARI OLACAĞIM



Tamamen şans eseri Pantene kızı olduğum için oldukça mutluyum! Kendimi o muhteşem gecede adeta bir star gibi hissedeceğim ve bu benim için keyifli bir deneyim olacak. Bir Pantene kızı olarak sağlıklı ve güçlü görünen saçlarımla kırmızı halıya yakışır bir şekilde muhteşem gecede yerimi alacağım.







SEDEF DURAN: DOĞALLIKTAN YANA OLACAĞIM



Hiç beklemediğim bir anda Pantene ve Hürriyet Altın Kelebek ekibinin seçtiği şanslı kızlar arasında buldum kendimi. Bu anlamda çok mutlu ve şanslıyım. Saçlarıma güveniyordum fakat Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde olmak, hatta sevdiğim ünlüye ödül vermek aklımın ucundan geçmezken, törene sayılı günler kaldı ve o duyguyu orada yaşayacağım. Saçlarım için Pantene’in mükemmel ürünlerini kullanıyorum. Özellikle favori ürünüm Pantene Argan Yağlı Elixir’i kullarak geceye daha da sağlıklı parlayan saçlarla katılacağım. Ödül törenine hazırlanırken Sibel Arna’nın da dediği gibi doğallıktan yana olacağım. Şimdi heyecanla o muhteşem geceyi bekliyorum.