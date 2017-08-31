Muhterem Nur'u kim canlandıracak?

Medyatava'da yer alan habere göre; Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in oynayacağı filmde sanatçının büyük bir tutkuyla bağlı olduğu eşi Muhterem Nur'u ise ünlü oyuncu Zerrin Tekindor canlandıracak.

Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcılığına ise Türkiye'nin Oscar temsilcisi "Ayla" filmini de çeken Dijital Sanatlar imza atacak.

Filmin sürprizlerinden biri Vatanım Sensin'de Azize rolüne hayat veren Bergüzar Korel'in de kadroda olması...

Müslüm Gürses'in filminde ayrıca usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç'ın da rol alacağı öğrenildi.

Müslüm Gürses'in 1975 yılında Adana Kral pavyon günlerini de etkileyici bir dille anlatan filmin çekimleri ekim ayında başlayacak.

Öte yandan sinemada büyük bir atak yapmaya hazırlanan Dijital Sanatlar ayrıca önümüzdeki yıl eşi Bergüzar Korel'le dizi çeken Halit Ergenç'le de iddialı bir proje daha yapmayı planlıyor.

2018 yazında çekilmesi planlanan film, yine Ayla projesinde olduğu gibi yaşanmış çok özel bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak.