Muhtemel ortaklar uzlaşmaya mesafeli

ALMANYA’da genel seçimlerden üç hafta sonra ilk sondaj görüşmeleri başlıyor. Başbakan Merkel ilk görüşmeyi gelecek hafta çarşamba günü önce Hür Demokratlarla (FDP), ardından Yeşiller’le ayrı ayrı yapacaklarını, cuma günü ise ilk birlikte sondaj görüşmesine oturacaklarını açıkladı.

Hür Demokratlar ve Yeşiller’le görüşmelerden önce Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) kendi aralarında tartışmalı mülteci sayısı üzerinde uzlaşmaya vardı. CSU her yıl alınacak mülteci üst sınırının 200 binle sınırlanmasını istiyordu. Taraflar uzlaşmada üst sınır kavramını kullanmadı ama yılda alınacak mülteci sayısını istisnalar hariç 200 binle sınırladı. Bu sayıya işgücü göçü dahil değil. İç savaş veya işsizlik nedeniyle 200 bini aşacak istisnai durumlarda hükümet ve meclis birlikte karar verecek.

KOLAY OLMADI

Başbakan Merkel, bu konuda bir uzlaşmaya varmalarının çok kolay olmadığını, ancak çıkan sonuçtan memnun olduğunu söyledi. CSU lideri Seehofer, uzlaşmada üst sınır kavramının yer almamasının bir önemi olmadığını belirtti ve “Önemli olan içerik” dedi. Uzlaşmada 200 bin sayısının aşılmayacağının garanti edildiğine işaret eden Seehofer, bazı sebeplerle bu sayının tutmaması durumunda, Meclis’in buna karar vereceğine dikkat çekti.

İki kardeş partinin tartışmalı mülteci sayısında uzlaşmaları Hür Demokratlar ve Yeşiller’le koalisyon görüşmelerinin yolunu açtı. Başbakan Merkel, gelecek hafta yapılacak ilk sondaj görüşmeleri için iki partiyi davet etti.

YEŞİLLER: TAŞLI BİR YOL VAR

Yeşiller Eşbaşkanı Simone Peter, iki kardeş partinin kendi arasındaki aile kavgasını sonlandırmış olmasını sevindirici bulduklarını belirtti ve “Bu, CDU/CSU arasında varılan bir uzlaşma. Jamaika sondaj görüşmelerinin bir uzlaşması değil. Daha bunun için taşlı bir yol var” dedi. Sayının 200 bin olarak belirlenmiş olmasının bir üst sınır anlamına geldiğini belirten Peter, uzlaşmada yer alan Türkiye gibi başka ülkelerle mülteci sözleşmeleri yapılmasına ve özel kamplar kurulmasına Yeşiller olarak karşı olduklarını kaydetti. Peter uzlaşma paketini iyice gözden geçireceklerini söyledi.

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir de Hıristiyan Birlik Partilerinin tavrının, Jamaika koalisyonun ortak tavrı olmadığına işaret etti.

FDP: SEVİNDİRİCİ BİR HABER

Hür Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Marie Agnes Strack Zimmermann, iltica hakkına bir sınır getirilemeyeceğini, ancak Hıristiyan Birlik arasındaki uzlaşmayı da koalisyon görüşmeleri için bir temel olarak gördüklerini açıkladı. Zimmermann, Hıristiyan Birlik’in ayrıca uzman işgücü göçü yasası istemesini de sevindirici bir haber olarak niteledi.