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    Muhtarlık çalışma saatleri 2018 –Muhtarlık kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

    Muhtarlık ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve muhtarlığın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Muhtarlık 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Muhtarlık iste muhtarın görev yaptığı yapıya denir. Muhtarlar, Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışmaktadır. Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarların görev süresi 5 yıl olup; Bu süre içinde Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte almaktadır. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler.

    Muhtarlık çalışma saatleri 2018 –Muhtarlık kaçta kapanıyor/açılıyor

    Muhtarın başlıca görevleri, nüfus kağıdı işlemlerini gerçekleştirmek, kanunların halka anlatılması, mahallenin sakinliğini korumak, vergi toplama işlemleri için yol göstermek, yeşil kart almaya yardım etmek, sandık seçim listelerini askıya çıkarmak, askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini askıya asmak, tebligatların iletilmesini sağlamak ve cadde sokak adları için kontroller gerçekleştirmektir.

    Muhtarlıklar, hafta içi her gün 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı Muhtarlıklar Cumartesi de açık olmaktadır. Dini ve milli bayramlarda da kapalıdır.

    Etiketler: muhtarlık , çalışma saatleri , çalışma saati , Muhtar , Köy , kaymakamlık , son dakika
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