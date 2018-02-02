Muhtarlık çalışma saatleri 2018 –Muhtarlık kaçta kapanıyor/açılıyor?

Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Muhtarlık iste muhtarın görev yaptığı yapıya denir. Muhtarlar, Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışmaktadır. Köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtarların görev süresi 5 yıl olup; Bu süre içinde Muhtar köye ilişkin kararlarını 4 azasıyla birlikte almaktadır. Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler.

Muhtarın başlıca görevleri, nüfus kağıdı işlemlerini gerçekleştirmek, kanunların halka anlatılması, mahallenin sakinliğini korumak, vergi toplama işlemleri için yol göstermek, yeşil kart almaya yardım etmek, sandık seçim listelerini askıya çıkarmak, askerlik zamanı gelenlerin kimlik bilgilerini askıya asmak, tebligatların iletilmesini sağlamak ve cadde sokak adları için kontroller gerçekleştirmektir.

Muhtarlıklar, hafta içi her gün 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Ancak bazı Muhtarlıklar Cumartesi de açık olmaktadır. Dini ve milli bayramlarda da kapalıdır.