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Muhtarlara tek tip kimlik kartı

ANKARA
19.10.2017 - 21:53 | Son Güncelleme:

MUHTARLARA yeni dönemde güvenlikli, modern tek tip kimlik kartı verilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı’nın vereceği tek tip kimlik kartları 3D hologram, soğuk mühür ve microtext özellikli olacak.

İçişleri Bakanlığı muhtarların tek tip kimlik kartı taşıması için harekete geçti. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından verilen ilden ile, ilçeden ilçeye değişen farklı kimlik kartları yerine bundan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 50 bin 253 muhtara daha güvenlikli, modern, tek tip muhtar kimlik kartı verilecek.

50 BİN 253 MUHTAR GÖREV YAPIYOR
Hazırlanan kimlik kartlarının ilk baskı bedeli bakanlık bütçesinden karşılanacak. Kartların dağıtımını valilikler yapacak. Muhtarlara verilecek tek tip kimlik kartları, “3D Hologram, soğuk mühür ve microtext (çıplak göz ile bakıldığında çizgisel görünen ancak mikro cihazlar ile çizgiler içinde görülebilen küçük yazılar)” şeklinde 3 önemli güvenlik unsuru taşıyacak.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de bulunan 18 bin 309 adet köy, 31 bin 944 adet mahallede 50 bin 253 muhtar görev yapmaya devam ediyor.

Etiketler: gazetehaberleri
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