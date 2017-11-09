Muhtarlar toplantısında renkli anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletin önemini vurguladı.



Erdoğan konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Öyle birileri paralel devletmiş yok şu devletmiş yok bu devletmiş geç o işleri geç. İşte bak kimin hangi devletten yana olduğu belli. Neredesiniz?” dedi.



O sırada muhtarlardan biri, “Buradayız Sayın Cumhurbaşkanım” karşılığını verdi.



Muhtarın bu sözleri karşında tebessüm eden Erdoğan, “Siz buradasınız da onlar nerede? Gerçek devletin sahipleri burada. Ama bu devletten nasibini alamayanlar da orada” şeklinde konuştu.



Bu sırada salonu dolduran muhtarların güldüğü ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladıkları görüldü.

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