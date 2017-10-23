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    Haberler >Gündem>Muhtar medya ordusunu görünce şaşırdı: Burada başka şeyler mi olacak bilemiyorum

    Muhtar medya ordusunu görünce şaşırdı: Burada başka şeyler mi olacak bilemiyorum

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 16:28 | Son Güncelleme:

    Siteler Mahallesi Muhtarı Selma İncesu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe’nin de katıldığı Kaplıkaya-Hacıvat Deresi ıslahı ve Bağlaraltı-Siteler Köprüsü açılış töreninde konuştu.

    Recep Altepe'den önce kürsüye çıkan İncesu şunları söyledi:

    Basın bu köprünün açılışına mı bu kadar ilgi gösteriyor yoksa bugün burada başka şeyler mi olacak bilemiyorum açıkçası.

    Ben başkanımızı çok seviyorum. Bugün muhtar olduğum için çok mutluyum. Çünkü benim mahallem beni verdiği oylarla seçti.

    Seçimle gelen seçimle gider. Ben bunu biliyorum. Ben bugün muhtar olduğum için gerçekten çok mutluyum.

    Seçimle gelen seçimle gider. Ben Recep Altepe’yi çok seviyorum. Hakkında hayırlısı neyse o olsun.

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    Etiketler: Bursa , Selma İncesu
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