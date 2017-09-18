Ünlü isimleri buluşturan düğün

Ayvalık’ın en güzel koylarından Ortunç’taki 5 yıldızlı otelde gerçekleşen düğüne seçkin davetliler, lüks yatlarla denizden ve karadan da lüks otomobillerle getirildi. ABD’nin tanınmış işadamları ve ekonomistlerinin yanı sıra Türkiye’nin en büyük holdinglerinin yönetim kurulu başkanları ile Türk sosyetesini buluşturan düğünde sade ve şık gelinliği ile Selin Kent ve damatlığı ile Berke Nayman dikkat çekti. Özel hazırlanmış bir tekne ile düğün alanına babası Muhtar Kent ile gelen gelin Selin Kent’i tesisin iskelesinde bekleyen damat Berke Nayman tek başına karşıladı. İskelede kıyılan nikahta gelin Selin Kent ile damat Berke Nayman’ın oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

ÜNLÜ İSİMLERİ BİRARAYA GETİRDİ

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’un rakibi olan Hillary Clinton’un son anda çıkan özel bir işi nedeniyle gelemediği düğünde, ABD’li bazı bakan ve bürokratların yanı sıra, Rahmi Koç, Ali Koç, Güler Sabancı, Cem Boyner,ÿÜmit Boyner, Halis Komili gibi birçok ünlü işadamı hazır bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in deniz kıyısındaki iskelede kıydığı nikah töreninde damat ve gelinin nikah şahitliğiniÿyakın arkadaşları yaptı.

NİKAHI BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ GENÇER KIYDI

Nikahı kıyan Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, "Birbirine çok yakışmış bu iki gencimiz birbirlerini sevmişler. Birbirlerine aşık olmuşlar. Dünyanın en güzel duygusuna sahip olmuşlar. Ailelerine durumu açmışlar ve evlenmek istediklerini söylemişler. Aileleri de onaylamış ve daha sonra bize müracaat etmişler. Biz de sorduk soruşturduk. Evlenmelerinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığını belirledik" dedi. Önce Selin Kent daha sonra da Berke Nayman’dan ’Evet’ yanıtını alan Belediye Başkanı Gençer, genç çifti biribirlerine eş ilan etti. Genç çiftin gözlerindeki mutluluk ışıltısının her zaman aynı şekilde kalmasını dileyen Başkan Gençer, "Sizi aileleriniz çok özel yetiştirdi. Çok üzerinize titredi. Sizlerde inşallah bu ülkeye böyle güzel insanlar yetiştirirsiniz. Bizim ülkemizin çağdaş ve Atatürkçü gençlere ihtiyacı var" dedi.

ZEYTİN DUASI ETTİ

Başkan Gençer daha sonra gelin Selin Kent’e, "Deden Ayvalıklı. Ailen Ayvalıklı. Ayvalık’ı çok iyi biliyorsun. Senin de malumun; Ayvalık bir zeytin ve zeytinyağı merkezi. Ben size şimdi zeytin duası edeceğim. İnşallah hayat size, zeytin ağacı gibi uzun ömürlü, zeytin tanesi gibi bereketli, zeytinyağı kadar sağlıklı ve zeytin dalının simgesi olan barış ve huzurlu bir hayat yaşamanıza vesile olur" dedi.

İmzalar atılıp, nikah töreni sona erdiğinde, Damat Berke Nayman, gelini öptü.

Nikah töreni sonrasında başlayan eğlencede; Muhtar Kent ve eşi Defne Kent, tek tek davetlilerle ilgilendi.