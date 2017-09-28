Mühimmat deposuna sabotaj ihtimali

Kiev, mart ayındaki ilk infilakla ilgili olarak Moskova’yı ve Rusya’nın desteklediği ülkenin doğusunda mücadele yürüten Ukraynalı ayrılıkçıları suçlamıştı. Ukraynalı yetkililer, önceki akşamki patlamada iki hafif yaralanmanın söz konusu olduğunu belirtirken, depoda 83 bin ton mühimmat bulunduğu kaydedildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Vladyslav Seleznyov silah deposunun ülkenin en büyüklerinden biri olduğunu belirtti. Civardaki bazı evlerin cam ve kapılarının havaya uçtuğu belirtilirken maddi zararın büyük olduğu aktarıldı. Bölgeyi ziyaret eden Ukrayna Başbakanı Petro Poroşenko, yetkililere olayla ilgili raporu doğrudan kendisine iletmeleri talimatını verdi. Vinnytsia, savaş bölgesine yaklaşık 700 km uzaklıkta bulunuyor.