Mühendislik fakültesine MÜDEK’ten akreditasyon

Dünyanın en kapsamlı akreditasyonları arasında olan MÜDEK’ten, (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi akreditasyon aldı. MÜDEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ni iki yıl süreyle akredite etti. Üniversitede verilen mühendislik eğitiminin, uluslararası standartlara uygun olduğunu onaylayan MÜDEK akreditasyonu kapsamında; genetik ve biyomühendislik, bilgisayar, elektrik-elektronik endüstri ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde verilen eğitimin kalitesi tescillendi.

Dünya çapında geçerli

MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (European Network for Accreditation of Engineering Education - ENAEE) tarafından yetkilendiriliyor. MÜDEK akreditasyonlu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin lisans programları da Avrupa'da diplomaların denkliğini belirlemede büyük katkısı olan EUR-ACE etiketini almaya hak kazandı.

MÜDEK, Uluslararası Mühendislik Birliği şemsiyesi altındaki Washington Accord'un (WA) tam üyesi olan bir kurum. WA akreditasyonu, ABD ve tüm dünyada tanınırlığı sağlamaya yönelik bir uluslararası üst sözleşme yapısı. Bu akreditasyon, üniversitenin mezunları için uluslararası standartlara uygun bir eğitim alma konusunda güvence veriyor.

Mezunlar için önemli bir avantaj

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, bu başarıyı şöyle değerlendirdi:

“MÜDEK akreditasyonu, mezunlarımızın temel mühendislik altyapısının yanı sıra takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi gibi becerilere; mühendislik uygulamalarının çevreye, güvenliğe etkileri ve etik uygulamalarla ilgili bilgiye sahip olmaları konusunda da bir güvence anlamı taşıyor. Bilgi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne layık görülen MÜDEK akreditasyonuyla gurur, bu prestijli başarıyı tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”