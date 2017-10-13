Mühendisin katil zanlısına, 34 yıla kadar hapis istemi

Kartal, Yukarı Mahalle’de oturan Volkan Karadeli, 3 Mart 2017’de işe gelmeyince evine giden arkadaşları tarafından 29 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Polis, kapısında zorlama izi bulunmayan ev ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 04.00 sıralarında bir kişinin yaya olarak Volkan Karadeli’nin bulunduğu daireye girdiği belirlendi. Görüntülerdeki kişinin, aynı gün 3,5 saat sonra sabaha karşı saat 07.30 sıralarında binadan hızla ayrıldığı tespit edildi.

Polis görüntülerdeki M.A.’nın, öldürdüğü Volkan Karadeli’yle bir yıl önce internet üzerinden tanışarak arkadaş olduklarını, olay gecesi Volkan Karadeli’nin doğum günü olduğu ve evde kutlama yapıldığını belirledi.

ŞÜPHELİNİN İZİ ADANA’DA BULUNDU

Şüphelinin izi Adana’nın Seyhan ilçesinde bulundu. Polis düzenlediği baskında 17 yaşındaki şüpheli M.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte, öldürülen Volkan Karadeli’nin bilgisayarı, cep telefonu ve sırt çantası da ele geçirildi. İstanbul’a getirilen M.A., ifadesinde, eylemi tasarlayarak işlemediğini, ani gelişen bir olay sonucu olduğunu, maktule ait cep telefonu ve bilgisayarı ise içindeki bilgileri yok etmek ve bulunmamak için aldığını söyledi. Cinayeti işlediğini kabul eden M.A., tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet şüphelisi M.A. hakkında, olay tarihinde 18 yaşını doldurmadığı için 18 yıldan 24 yıla kadar, ‘Nitelikli yağma’ suçundan da 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Toplam 24 yıl 8 aydan 34 yıla kadar hapis cezası istenen M.A.’nın yargılaması, Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.