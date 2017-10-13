Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Mühendisin katil zanlısına, 34 yıla kadar hapis istemi

    Mühendisin katil zanlısına, 34 yıla kadar hapis istemi

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    13.10.2017 - 10:39 | Son Güncelleme:

    KARTAL’da, bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan ve evinde 29 yerinden bıçaklanarak öldürülen Volkan Karadeli’nin cinayet zanlısı M.A. (17) hakkında, 24 yıl 8 aydan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Kartal, Yukarı Mahalle’de oturan Volkan Karadeli, 3 Mart 2017’de işe gelmeyince evine giden arkadaşları tarafından 29 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

    Mühendisin katil zanlısına, 34 yıla kadar hapis istemiPolis, kapısında zorlama izi bulunmayan ev ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde 04.00 sıralarında bir kişinin yaya olarak Volkan Karadeli’nin bulunduğu daireye girdiği belirlendi. Görüntülerdeki kişinin, aynı gün 3,5 saat sonra sabaha karşı saat 07.30 sıralarında binadan hızla ayrıldığı tespit edildi.

    Polis görüntülerdeki M.A.’nın, öldürdüğü Volkan Karadeli’yle bir yıl önce internet üzerinden tanışarak arkadaş olduklarını, olay gecesi Volkan Karadeli’nin doğum günü olduğu ve evde kutlama yapıldığını belirledi.

    ŞÜPHELİNİN İZİ ADANA’DA BULUNDU

    Şüphelinin izi Adana’nın Seyhan ilçesinde bulundu. Polis düzenlediği baskında 17 yaşındaki şüpheli M.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte, öldürülen Volkan Karadeli’nin bilgisayarı, cep telefonu ve sırt çantası da ele geçirildi. İstanbul’a getirilen M.A., ifadesinde, eylemi tasarlayarak işlemediğini, ani gelişen bir olay sonucu olduğunu, maktule ait cep telefonu ve bilgisayarı ise içindeki bilgileri yok etmek ve bulunmamak için aldığını söyledi. Cinayeti işlediğini kabul eden M.A., tutuklandı.

    Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayet şüphelisi M.A. hakkında, olay tarihinde 18 yaşını doldurmadığı için 18 yıldan 24 yıla kadar, ‘Nitelikli yağma’ suçundan da 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Toplam 24 yıl 8 aydan 34 yıla kadar hapis cezası istenen M.A.’nın yargılaması, Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

    Etiketler: Volkan Karadereli , MÜHENDİS , katil
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri