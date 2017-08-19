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‘Muhatabımız Avrupa Birliği’

Hürriyet Haber
19 Ağustos 2017 - 21:23Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 21:23

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız Avrupa Birliği (AB). AB'nin kendi değerleri var. Biz, AB ile ticaretin mümkün olduğunca geliştirilmesinden yanayız” dedi.

Bakan Tüfenkci, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. “Merkel’in açıklamalarını talihsizlik olarak görüyorum. Gerçekten iyi niyetli ve doğru da bulmuyoruz” diyen Tüfenkci, ticari ilişkilerin siyasi şantaj aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Tüfenkci, bu konuda mümkün olduğu kadar serinkanlı bir davranış sergilediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “Baktığımız zaman esasında Gümrük Birliği, iki tarafın da ‘kazan kazan’ mantığı içinde kurguladıkları... Türkiye’nin de yıllar önce girdiği nokta var ve yıllarca bu Gümrük Birliği içinde Türkiye faaliyetlerine devam etmekte.”

İKİ TARAFIN YARARINA

Karşılıklı ilişkilerin devam ettiğini ancak birliğin zaman içinde Türkiye aleyhine asimetrik bir durum arz ettiğini dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti: “Türkiye aleyhine bir durum oluşturmaya başladı. Tabii gerek Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren iş adamları gerek Türkiye’deki işadamlarımız yeniden Gümrük Birliği’nin güncellenmesi noktasında iki tarafın da istediği bir durum vardı ve bunun müzakereleri de başladı. Biliyorsunuz AB komisyonlarından da geçti, belli bir aşamaya geldi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini isteyen sadece Türkiye değil, AB de. Dolayısıyla iki tarafın çıkarına olan bir durum. Gümrük Birliği güncellemesi olmasa Türkiye’de ne olacak? Şu anda neyse aynı şekilde devam edecek yoluna. Dünyanın sonu da değil. Dolayısıyla biz bu noktada Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın yararına olduğu için bunu istiyoruz.”

BÜYÜMEYE DEVAM

Türkiye'den AB'ye 150'ye yakın ürün ihraç edildiğine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, ithalatın büyük kısmının da yine bu ülkelerden sağlandığını anlattı. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin iş adamlarının Türkiye’de yatırımları olduğunu anımsatan Tüfenkci, şöyle devam etti: “Dolayısıyla biz, AB’ye bu anlamıyla ticari ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında hep baktık.   AB de bu anlamıyla Türkiye ile ticaretinin geliştirilmesini istiyor. Dolayısıyla Türkiye yoluna devam edecek.”

Etiketler: Bülent Tüfenkci , AB , gazeteahaberleri
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