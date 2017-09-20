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    Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayı ibadetleri

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 12:54

    Muharrem orucu ne zaman tutulacak sorusu, hicri yılbaşının gelmesiyle birlikte Müslüman aleminin merak ettiği konulardan birisi oldu. Muharrem ayının içerisinde tutulan, ancak belirli günlerde tutulması mekruh olarak bilinen Muharrem orucu, birçok Müslüman tarafından araştırılıyor. Peki, Muharrem Orucu ne zaman tutulmalıdır? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre bu ibadet hakkında bilinmesi gerekenler

    Muharrem orucu için hazırlıklarına başlamak isteyen Müslümanlar, Hicri yılbaşı olarak bilinen 1 Muharrem'in gelmesiyle birlikte araştırmalarına başladı. Peki, Muharrem orucu ne zaman tutulacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Muharrem orucu bilgileri

    MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULMALIDIR?

    Muharrem orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şu bilgiler yer almaktadır;

    Peygamberimiz Muharrem aynn 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmay tavsiye etmitir. Ancak Muharrem aynn sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

    Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere
    muhalefet ediniz” buyurmuştur.

    Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;

    “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

    “Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

    Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

    MUHARREM AYI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

    Muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır.

    Hz. Peygamber (sas), muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. Muharrem ayının onuncu günü “âşûrâ” diye adlandırılır. Hz. Peygamber (sas) peygamber olarak gönderilmeden önce ve Medine’ye hicretinden sonra bu günde birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını emretmiş, ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte bu orucu isteğe bırakmıştır.

    Hz. Peygamber (sas) muharremin sadece onunda değil dokuz ve on birinci günlerinde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Muharremin sadece onuncu günü oruç tutulması yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur.

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