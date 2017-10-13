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    Muharrem İnce'yi kızdıran haberler: 'Kasıtlı olarak CHP'liler çıkarıyor'

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 08:54 | Son Güncelleme:

    CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partililerin maksatlı olarak kendisiyle ilgili belediye başkanı adayı olacağına dair haberler yaptırdığını iddia etti.

    Halk TV'ye konuk olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin kendisiyle ilgili olarak Bursa, İstanbul gibi illere belediye başkanı adayı yapılacağı yönündeki söylenti ve haberlere tepki gösterdi.

    İnce, "Ben geçmişte bir iddiada bulundum. Genel başkan olmak ve bu ülkeyi yönetmek istiyorum dedi. İddiamın arkasındayım ama 2019 seçimleri öncesi aykırı ses çıkarmamaya çalışıyorum. Bir gün bakıyorum Ankara'ya, bir gün Bursa'ya, bir gün ise İstanbul'a aday oluyorum. Bunları küçümsüyor değilim ama bunu birilerinin kasıtlı olarak yaptırdığını biliyorum. Bu haberleri CHP'liler yaptırıyor" dedi.

     

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    Etiketler: Muharrem İnce , Yalova
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