Muharrem İnce resmen açıkladı: Başkanlığa adayım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Kurultay delegeleri sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri değil, Cumhuriyetin delegeleridir. Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve diğer adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, gelişmesiyle, tarımıyla, kalkınmasıyla, sanayisiyle yakından ve doğrudan ilgilidir" dedi.

CHP'li İnce, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP Başkanlığı adaylığını açıkladı. İnce, Afrin'de Türkiye'nin geleceğini korumak için mücadele eden Mehmetçiklere başarılar dileyerek, "Türkiye Cumhuriyeti kendisine içeriden ve dışarıdan yapılacak her türlü terör saldırısına karşı mücadele etmek zorundadır. Afrin'de yapılan da, Fırat Kalkanı'nda yapılan budur. Ordumuz kendi güvenliğimiz sağlamak için meşru bir mücadele içindedir. Suriye topraklarından Türkiye topraklarına havan saldırıları yapılıyorsa, terörist sızmalar oluyorsa, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vardır ve bu hak uluslararası hukuka uygundur" dedi.

Türkiye'de demokrasiden, hukuk devletinden söz etmenin mümkün olmadığını öne süren İnce, "143 yıllık demokrasi birikimimiz ve kazanımlarımızı sıfırlamak üzereyiz, birlikte yaşama irademizi kaybetmek üzereyiz. Türkiye Anayasası Anayasa Mahkemesi tarafından rafa kaldırılan bir ülkedir. Hukuk sistemi emir-komuta altındadır. Kanun Hükmünde kararnamelerle kurumlar işlemez hale getirilmiştir. Ekonomimiz her türlü dış operasyona açıktır. Ne yazık ki sanayisinden tarımına dışa bağımlı bir ülke olduk. Enflasyon yeniden çift haneli rakamlara ulaştı. Zamların adı değişti, zamların adı 'güncelleme' oldu. Hesaplama yöntemlerinde keyfilikte birinci sıradayız. Türkiye içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle karşı karşıya ve Türkiye kuşatılmış durumda" ifadelerini kullandı.

2019 seçimleri sonuçlarının Türkiye'nin seçimleri haline geldiğinin altını çizen İnce, "Türkiye 2019 seçimlerinde yanlış bir yola girdiğinde başımıza gelecekleri görmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Türkiye'nin Cumhuriyetçileri, kendilerini nasıl tanımlarsa tanımlasınlar, solcu ya da sağcı, Kürt veya Türk, Alevi veya Sünni nasıl tanımlarsa tanımlasınlar orta kaderi paylaşacaklardır. Atatürk ve Cumhuriyet sorunu olmayanlar, ülkesine, milletine sevdayla bağlı olanlar, hiç birimizin bu süreçte hata yapma hakkı yoktur, hiç birimizin olayları kişiselleştirme hakkı olamaz. Atacağımız her adım bu büyük tehlikeyi kaldırmaya yönelik olmalıdır. Uçurumun başındaki Türkiye'yi çekip almak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.



'GELECEĞİMİZİ YENİDEN KURMA KURULTAYI'

36 Olağan Kurultay'da oy kullanacak delegelerin sadece Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçmeyeceklerini söyleyen İnce, şunları kaydetti: "Onların bugün Cumhuriyet Halk partisi kurultay delegelerinin görevi bu seçimlerle sınırlı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinin omuzlarında çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin sorumluluğu vardır. Kurultay delegeleri sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri değil, Cumhuriyetin delegeleridir. Bu kurultay Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve diğer adayların yarışması değildir. Bu kurultay geleceğimizi yeniden kazanma kurultayıdır. Bu kurultayın sonuçları Türkiye'nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, gelişmesiyle, tarımıyla, kalkınmasıyla, sanayisiyle yakından ve doğrudan ilgilidir. Bu kurultay sadece Türkiye'yi değil, komşularını, Ortadoğu'yu, üyesi olmak istediğimiz Avrupa Birliği'ni de ilgilendirmektedir."

İnce, özleminin öz güveni yüksek bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkına güvenen bir Cumhuriyet Halk Partisi, halkının güvendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir amacım. Hesap vermesi gerekenler karşısında savunma yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi değildir. Doğruları söylemek için doğru zamana ve cesur yüreklere ihtiyaç vardır. Umutları canlandırmaya, yeşertmeye, tazelemeye, kardeşlik köprüleri kurmaya, atılımlar yapmaya ihtiyacımız vardır. 36. Olağan Kurultayımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım. 'Adayım' diyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanlığı'na aday olunmaz, aday gösterilir. Benimde elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, 'aday gösterildim' diyorum, imza toplamaya da devam ediyorum."

İnce'nin basın toplantısına kalabalık gazeteci topluluğu yanında TBMM İdare Amiri ve Çanakkale milletvekili Bülent Öz, Bolu milletvekili Tanju Özcan, İstanbul milletvekili Yakup Akkaya, Giresun milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu ve Balıkesir milletvekili Namık Havutça da takip etti.

İLK ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN KOCASAKAL OLDU

Genel başkan ve Parti Meclisi'nin (PM) belirleneceği CHP 36. Olağan Kurultayı'na 3-4 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Ana temasının "adalet ve cesaret" olarak belirlendiği kurultayda, aday adaylığı için ortaya çıkan ilk isim, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu.

CHP Tüzüğüne göre, toplam delege sayısının yüzde 10'unun imzasıyla genel başkanlık başvurusunda bulunması gereken Kocasakal'ın, yaklaşık 120 imzayı toplayabilmek için çalışma yaptığı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Parti kulislerinde, Kocasakal'ın yeterli imzayı toplaması "sürpriz" olarak görülüyor.

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek en güçlü adayın, partinin 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise bugün adaylığını açıkladı. İnce, 18. Olağanüstü Kurultay'da 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday olmuş, sürpriz bir çıkış yaparak 415 oy almıştı. 944 delegenin imzasıyla genel başkan adayı olan Kılıçdaroğlu ise 740 oy alarak yeniden genel başkan seçilmişti.

CHP'nin 16-17 Ocak 2016'da yapılan 35. Olağan Kurultayı'nda ise İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın gerekli delege sayısına ulaşamaması üzerine Kılıçdaroğlu tek aday olarak seçime girmişti.

Anamuhalefet partisinde, başta İstanbul ve İzmir il kongreleri olmak üzere ortaya çıkan tablo, PM üyeliği yarışının da hareketli geçeceğini gösteriyor. Partide, PM'ye girmek isteyenlerin de yoğun bir kulis çalışması yürüttüğü ifade ediliyor.

CHP'de PM üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmenin de önünü açıyor. Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 60 PM üyesi belirleniyor.