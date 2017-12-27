Muhaliflerden 'Soçi'ye ret

SURİYE’de siyasi çözümü öngören BM himayesindeki 8’inci Cenevre müzakere turunun 14 Aralık’ta başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Suriyeli muhaliflerden Moskova’nın Soçi’de düzenlemeyi planladığı Suriye konferansına ret yanıtı geldi. Fransız AFP Ajansı’na göre aralarında Ahrar el Şam, İslam Ordusu gibi muhalif gruplar ile ABD’nin desteklediği Mutasem Tugayları’nın da bulunduğu 40 muhalif grup önceki gün açıklama yayınladı.



‘ALARM VERİCİ TEHLİKE’: Açıklamada, “Rusya’nın Cenevre sürecini atlatma teşebbüsünü tamamen reddediyoruz. Bu alarm verici tehlikelere karşı tüm güçlerin tek bir safta durması çağrısında bulunuyoruz” dendi. AFP’ye konuşan Mutasem Tugayları’nın üst düzey sorumlularından Mustefa Sejari, muhaliflerin Rusya’yı dürüst bir aracı olarak göremediklerini söyledi.



RUSYA’YA SUÇLAMA: Sejari, “Baştan beri Suriye’de aracı ve garantör rol oynamak isteyenlerin siyasi süreç desteğinde tarafsız, adil ve dürüst olması gerektiğini söyledik. Rusya bunları yerine getirmedi” dedi. Türkiye, Rusya ve İran geçen cuma Soçi’de 29-30 Ocak tarihlerinde bir “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi” düzenlenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını duyurmuştu.



PYD TARTIŞMASI ÇIKMIŞTI: Soçi konferansının 18 Kasım’da yapılacağı konuşulmuştu. Ancak Rusya’nın PKK’nın Suriye kolu PYD’yi de davet etmek istemesine Ankara itiraz etmişti. Rusya lideri Putin’in Suriye Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev 22 Aralık’ta, PYD’nin Soçi’ye katılımının öngörülmediğini söylemişti.



BİLGİ NOTU: Soçi ile birlikte Rusya müzakerelerde dördüncü bir kanal açıyor. BM çerçevesinde yürütülen Cenevre sürecine paralel olarak Rusya, İran ve Türkiye ile Astana sürecini başlatmıştı. Ayrıca Rusya, Mısır üzerinden de ayrı bir müzakere kanalı geliştirmeye çalışıyor.





ANKARA'DAN KONFERANSA 'GİTMEYİN' TELKİNİ YOK

SURİYE’de muhalif grupların Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayacaklarına dair iddialar Ankara tarafından tam olarak doğrulanmadı. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, muhalif bazı grupların bu yönde düşünceleri olduğunu, ancak bu düşüncenin henüz resmi bir nitelik kazanmadığını belirterek şunları söyledi:



“Türkiye’nin herhangi bir muhalif gruba ‘Soçi Zirvesi’ne katılmayın’ diye bir telkini olmadı. Türkiye sadece kongreye terör örgütü PYD/YPG unsurlarının katılmasına karşı olduğunu vurgulamıştı. Türkiye’nin talebi doğrultusunda PYD’ye gitmiş bir davet yok. Türkiye, bir Kürt katılımcı listesi taslağı üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Suriye’de sahadan gelecek istihbarat bilgileri doğrultusunda liste tamamlandıktan sonra Moskova’ya iletilecek. 29-30 Ocak’ta toplanacak Soçi Zirvesi öncesi, Suriye’de üç garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran zirveye hazırlık toplantısı yapacak.”



Yetkililer ayrıca Soçi Zirvesi için bir aylık süre olduğunu bu zaman içeresinde kongreye katılmayı kabul etmeme eğiliminde olan grupların ikna edilebileceğini de savundu. / Uğur ERGAN / ANKARA





ŞOYGU: SURİYE'DE KALICIYIZ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Suriye’deki iki askeri üssünde kalıcı varlığına yönelik çalışmalara başladığını söyledi. Ülkenin Tartus ve Hmeymim kentlerinde kalacak daimi Rus birliklerini oluşturmaya başladıklarını söyleyen Şoygu, “Geçen hafta Başkomutan (Vladimir Putin) Tartus ve Hmeymim’deki konuşlandırma noktalarının yapısı ve personel kadrosunu onayladı. Birlikleri oluşturmaya başladık” dedi. Rusya’nın Suriye operasyonları 30 Eylül 2015’te başlamıştı. 11 Aralık’ta Hmeymin üssünü ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus askerlerinin Suriye’den çekilmeye başlayacağını açıklamıştı.





PYD'NİN TÖREN İDDİASINI MOSKOVA TEYİT ETMEDİ

RUSYA ile Türkiye’nin Astana süreci çerçevesinde son bir yılda birlikte hareket etmesi ve özellikle Ankara’nın “Suriye Ulusal Diyalog Konferansı’na PYD/YPG katılamaz” tutumunun Moskova tarafından anlayışla karşılanması üzerine PYD iki ülke arasındaki diyaloğu bozmak için adım atmaya başladı. PYD’nin 29-30 Ocak’ta Soçi’ye davet edilmeyeceğinin Moskova tarafından ilan edilmesinden üç gün sonra bu örgüte yakın ANF ajansı, YPG sorumlusu Sipan Hemo’nun Moskova’ya davet edilerek kendisine burada Rus yetkilileri tarafından DEAŞ’a karşı mücadelede gösterdiği başarılar yüzünden kahramanlık nişanı verileceğini duyurdu. Haberde ayrıca Hemo’ya ‘tümgeneral rütbesi’ verildiği ve madalya törenine PYD’nin silahlı YPG’nin askeri üniformasıyla katılacağı vurgusu da yapıldı. Hürriyet’in ulaştığı bölgede faal bir Kürt kaynak ise Hemo’nun Rusya’ya gittiğini ancak ‘terör örgütü DEAŞ’a karşı gösterdiği kahramanlık adı altında ödül aldığının’ resmi olarak doğrulanamayacağını aktardı. / Nerdun HACIOĞLU-İlker SEZER





MUHALİFLER SURİYE UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Suriye ordusu, Hama şehrinin kuzeyinde muhalifler tarafından bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Reuters’ın haberine göre; eylemi Tahrir el Şam örgütü üstlendi. Pilotlardan biri hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise pilotlardan birinin kurtulduğunu duyurdu.