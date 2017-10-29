Muhalif yönetmen ile atıştı

Trump, Twitter’dan “Başkanlıkla ilgili olmasa da Şapşal Michael Moore Şov’un Broadway’de TAM bir BOMBA olduğunu ve gösterinin bitirilmek zorunda kaldığını söylemeliyim. Üzücü” diye yazdı. Buna sivri dilli yönetmen Moore’dan cevap gecikmedi. Moore, kendi Twitter hesabından “Broadway’deki gösterimle TAM bir BOMBA olan kendi başkanlığını karıştırmışsın. (Başkanlığın) erken sona erecek. Üzücü değil” diye cevap yazdı. Moore, Trump’a eleştirisini, “Bugün Afganistan’da sonu gelmeyen savaşımızda 1 Amerikan askeri öldü, 6’sı yaralandı. Siz, bizim başkanımız bunun farkında bile değilsiniz” diye sürdürdü.