Muhalif yönetmen ile atıştı

AMERİKALI sol görüşlü yönetmen Michael Moore’un New York Broadway’de ABD Başkanı Donald Trump’ı alay konusu yaptığı “The Terms of My Surrender” (Teslim Olmamın Şartları) adlı tek kişilik gösteri Trump’ın tepkisini çekti.

Trump, Twitter’dan “Başkanlıkla ilgili olmasa da Şapşal Michael Moore Şov’un Broadway’de TAM bir BOMBA olduğunu ve gösterinin bitirilmek zorunda kaldığını söylemeliyim. Üzücü” diye yazdı. Buna sivri dilli yönetmen Moore’dan cevap gecikmedi. Moore, kendi Twitter hesabından “Broadway’deki gösterimle TAM bir BOMBA olan kendi başkanlığını karıştırmışsın. (Başkanlığın) erken sona erecek. Üzücü değil” diye cevap yazdı. Moore, Trump’a eleştirisini, “Bugün Afganistan’da sonu gelmeyen savaşımızda 1 Amerikan askeri öldü, 6’sı yaralandı. Siz, bizim başkanımız bunun farkında bile değilsiniz” diye sürdürdü.