Muhalefetten tam destek

'YA AFRİN YIKILSIN YA TERÖRİSTLER YAKILSIN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekilleriyle Kızılcahamam’da düzenlediği iki günlük toplantıyı kapanış konuşmasıyla bitirdi. Bahçeli, konuşmasında özetle şunları kaydetti:



“Suriye’nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD’dir. Kanlı müttefikler ise ABD-PYD-PKK’dan müteşekkildir. Afrin’de terör devletinin provaları yapılmaktadır. Afrin’de Ankara’nın kuyusu kazılmaktadır. Münbiç ise PKK-PYD’nin hâkimiyetindedir, terör koridorunun Akdeniz’e ulaşabilmesi için burası oldukça stratejiktir. Afrin, Türkiye’nin sınır güvenliğini emniyete almak için temizliği mecburi olan stratejik bir noktadır.



‘Zeytin Dalı’, hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Havalanan Türk jetleri yedi ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiştir. Artık terör örgütü PYD-PKK’ya Afrin’in tabut, arkasından sırayı alacak olan Münbiç’in mezar olması desteklediğimiz milli hedeftir. PYD-YPG’nin hesabı görülmeli, defteri dürülmelidir. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın.



Bilinsin ki, Kerkük’e 5 bin bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan milliyetçi - ülkücü hareket yeri gelirse, ihtiyaç hasıl olursa, ‘ha ekmeğini yediğim ha kefenini giydiğim ülkem’ diyerek binlerce gönüllüsüyle Türkiye’nin kudretini tescil için Afrin’in boğazına çökecektir. Yetmedi, Münbiç’e gök gürlemesini andıran bir imanla sel gibi akacak, mızrak gibi saplanacaktır. Gözümüz karadır, zira mevzubahis vatandır. Şakamız yoktur. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir, MHP yanındadır.



AFRİN DARMADAĞIN EDİLECEK

Türkiye yoğun diplomasi turlarıyla, açık ikaz ve ihtarlarıyla tüm dünyanın dikkatini Afrin’e çekmeyi başarmış, operasyonunu meşru bir zemine taşımayı bilmiştir. Ve bu takdir edilecek bir durumdur. ABD ortaklık ve müttefiklik hukukunu çiğnemiştir. Bundan sonra Türkiye’nin teröristleri yakaladığı yerlerde imha etmesi ertelenemez bir görevdir. Bu görev şeref bahsidir, Afrin darmadağın edilecektir.”







'BU BİR MİLLİ MESELEDİR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dünkü basın toplantısında özetle şöyle dedi:



“Terörle mücadeleyi iç siyaset malzemesi olarak görmedik, görmeyeceğiz. Bu bir milli meseledir ve milli meselede siyaset kurumunun ulusal çıkarları korumak, milli güvenliği sağlamak konusunda bir araya gelme görevi vardır. ‘Zeytin Dalı’ sınır güvenliğimizi sağlamayı amaçlayan, sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasını amaçlayan bir harekâttır. Milli çıkarlarımız her şeyin üzerindedir. ‘Zeytin Dalı’ harekâtı ile Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanmasına dönük harekât başlamıştır. Bunun başarılı olmasını canı gönülden diliyoruz ve millet olarak arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.



Suriye genel stratejisinde, terör örgütleriyle mücadelenin esas alınması ve bu harekâtın terör örgütlerini bölgede ortadan kaldırmaya dönük bir hareket olarak planlanması gerekmektedir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması önem kazanmaktadır. Suriye’ye yönelik strateji, bu noktadaki siyasi çözüme odaklanmalıdır. Hem terörün ortadan kaldırıldığı, hem de toprak bütünlüğünün güvence altına alındığı bir çözümün aktif parçası olmak zorundayız. Harekât devam ederken diyalog da önemlidir. Şanlı ordumuz önemli bir harekâta girişmiştir. Bu harekâtın arkasında desteğimiz tamdır. Bir an önce başarıya, hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Mehmetçik’in, burnu kanamadan harekâtın hedefine ulaşıp ülkemize geri dönmesini diliyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun.”