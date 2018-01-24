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    'Muhalefeti her adımda bilgilendirin'

    ANKARA
    24.01.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Zeytin Dalı’ harekâtıyla ilgili yaptığı açıklamada , “Hükümetten üç beklentimiz var: Birincisi her adımda ana muhalefeti bilgilendirin. İkincisi, her aşamada samimi olun. Üçüncüsü diplomatik, askeri angajmanlardan ana muhalefeti bilgilendirin” dedi.

    Meclis’te dün basın toplantısı düzenleyen Altay, özetle şunları söyledi: “Milletçe temennimiz Mehmetçiğin burnu kanamadan Türkiye’ye yönelik terör tehdidini temizlemesidir. Hiç şüphesiz Türkiye, sınırlarının ötesinden bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Türkiye’nin terör koridorunu önleme hakkı, sınırlarını güven altında tutma hakkı meşru bir haktır. Türkiye terörle amansız mücadele ederken Kürt sorununun çözümüne yönelik adımları da terörle mücadele ile eş zamanlı atabilmelidir. Terörle etkin, katı bir mücadele, ama eş zamanlı olarak Kürt sorununa yönelik hamlelerin yapılması önemlidir. Yoksa bir terör örgütü biter başka bir terör örgütü başlar. Yine bölge ülkelerinin kaygılarının giderilmesi lazım. Sivil kayıplar konusunda da azami özeni göstermemiz lazım. Türkiye’nin çok iyi bilinen uluslararası savaş stratejilerine yem olmamasını bekliyoruz. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) şüpheli, kuşkulu ve tartışmalıdır. ÖSO, El Kaide uzantılı kimi birliklerden oluşan derleme bir örgüttür. Türkiye’nin bu konuda da dikkatli olması gerekir. ” 

    Etiketler: CHP , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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