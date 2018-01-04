Muhafazakarlar ‘idam gelsin’ diyor

LONDRA merkezli Queen Mary Üniversitesi’nin ülkedeki 4 büyük siyasi parti üyeleri arasında yaptığı araştırmanın sonuçları ‘Halk: İngiltere’de siyasi parti üyeleri’ başlıklı raporda yayımlandı.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin yanı sıra ana muhalefetteki İşçi Partisi, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti’nin toplamda 4 bin 177 üyesiyle yapılan anketlere dayanan rapora göre Muhafazakar Parti üyelerinin yüzde 54’ü bazı ciddi suçlar için idam cezasının geri getirilmesini istedi.

Ölüm cezasına destek oranı SNP üyeleri arasında yüzde 23, İşçi Partisi’nde yüzde 9 ve Liberal Demokrat Parti’de ise yüzde 8’de kaldı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda yeni bir referandum yapılmasına Liberal Demokratların yüzde 91’i, SNP üyelerinin yüzde 87’si ve İşçi Partililerin yüzde 78’i destek verirken, bu oran Muhafazakarlar arasında yüzde 14’ü geçemedi.

Muhafazakarların sadece yüzde 25’i İngiltere’nin Brexit’in ardından da Ortak Pazar’a üyeliğinin sürmesini isterken, bu oran Liberal Demokratlarda yüzde 96, SNP’de yüzde 95 ve İşçi Partisinde yüzde 87 oldu.

EN YAŞLI PARTİ

Ülkedeki siyasi parti üyelerinin profilinin de çıkarıldığı araştırmaya göre Muhafazakar Parti ‘en yaşlı’ siyasi parti oldu. Muhafazakar Parti üyelerinin yaş ortalaması 57, SNP’lilerin 54, İşçi Partililerin 53 ve Liberal Demokratların 52 olarak bulundu.

Muhafazakarların yüzde 44’ü 65 yaş ve üzerindeyken, bu oran İşçi Partisinde yüzde 29, Liberal Demokratlarda yüzde 30, SNP’de de yüzde 32’de kaldı.

Araştırma İngiltere’de siyasi parti üyelerinin çoğunluğunun erkek, orta sınıf mensubu ve nüfusun geneline oranla ‘daha beyaz’ olduğunu da ortaya koydu.

Buna göre Muhafazakarların yüzde 71’i, Liberal Demokratların yüzde 63’ü, SNP’lilerin yüzde 57’si ve İşçi Partililerin de yüzde 53’ü erkeklerden oluşuyor.