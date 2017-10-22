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    Muhafazakar Moda Festivali Londra’da başladı

    AA
    22.10.2017 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Birleşik Krallık’ta Müslüman toplumun yoğun ilgi gösterdiği “Muhafazakar Moda Festivali” başladı.

    Muhafazakar moda alanında dünyanın önde gelen markalarıyla modaseverleri başkent Londra’nın merkezindeki Grosvnor House Hotel’de buluşturan etkinlikte, iki karma defile düzenlendi. Amal Al Raissi, Meryem Boussikouk, Bthania ve Rishma gibi markalarının seçkin koleksiyonlarının sergilendiği defileleri çok sayıda kişi izledi.

    Muhafazakar Moda Festivali Londra’da başladı

    Özellikle Somali kökenli Amerikalı başörtülü model Halima Aden’in podyuma çıktığı defile yoğun ilgi gördü. Festivalle, Birleşik Krallık muhafazakar moda pazarındaki çeşitliliğin artırılması ve muhafazakar giyimi tercih eden modaseverlerin farklı markaları tanıması amaçlanıyor.
    Yaklaşık 3 milyon Müslüman’ın yaşadığı Birleşik Krallık’ta bu sayının 2030’a kadar 5,5 milyona ulaşması öngörülüyor.

    Muhafazakar Moda Festivali Londra’da başladı

    Etiketler: Mahafazakar moda , Festival
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