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    Muhafazakar liderden Cumhuriyet mesajı

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    27.10.2017 - 10:34 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Sir Patrick McLoughlin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanın 94’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

    MUHAFAZAKAR Parti Türkiye Dostluk Grubu (Conservative Friends of Turkey- CFT) ile de sıkı ilişkiler içerisinde olan Sir Patrick McLoughlin, kutlama mesajında şöyle dedi:

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yıldönümünde, sizlere tüm Muhafazakar Parti adına en sıcak dileklerimi iletiyorum. Kent, ilçe ve köylerimizde yaşayan Türk toplumu, Britanya’nın kültür ve ekonomisine mükemmel bir katkı sağlamaktadır. Güzel ülkemizdeki yerinizi değerle karşılıyor, sizlerin dostu olmaktan onur duyuyorum.
    En iyi dileklerimle,
    The Rt. Honourable Sir Patrick McLoughlin (MP)
    Muhafazakar Parti Başkanı"

    Muhafazakar liderden Cumhuriyet mesajı

    Etiketler: ingiltere , Cumhuriyet Bayramı , 94. yıl
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