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    Muhabire fotoğraftan gözaltı

    AA
    13.09.2017 - 13:04 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:04

    Hollanda'nın ulusal gazetelerinden NRC Handelsblad foto muhabiri Chris Keulen, bir aktivist ile ABD askerinin kavga anını çektiği fotoğrafları polise teslim etmediği için gözaltına alındı ve fotoğraflarına el konuldu.

    HOLLANDA basınındaki haberlere göre, Brunssum kentindeki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’na yakın bir bölgede NATO keşif uçaklarının sesinden rahatsız olan bir aktivist ile sivil elbiseli ABD askeri arasında kavga çıktı. Kavganın fotoğrafını çeken Keulen, şahit olarak dinlendiği karakolda çektiği fotoğrafları polise teslim etmediği için iki saatliğine gözaltına alındı ve fotoğraflarına el konuldu.
    Konuyu savcılığa şikayet eden NRC baş editörü Peter Vandermeersch, polisin ve savcılığın kuralları bilmemesinin endişe verici olduğunu kaydetti. Hollanda Basın Derneği (NVJ) Genel Sekreteri Thomas Bruning, durumun bilindik bir problem olduğunu ve ülkede bu tür vakaların yılda en az bir kez yaşandığını söyledi.

    Etiketler: Hollanda , muhabire gözaltı , Nato Abd
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