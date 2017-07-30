Muğla’nın ilk cemevi, Datça’da açıldı

Muğla genelinde bir ilk olan, cemevinin açılış törenine, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş, CHP’li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve çok sayıda Datçalı katıldı. Ecevit Kültür Merkezi’nin alt katında, Datça Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bazı gönüllerin maddi katkıları ile tefriş edilen salon, Datça’daki alevi yurttaşların ihtiyaçları için hizmet verecek. Yaklaşık 420 metrekarelik salon, yapılan tadilattan sonra, kütüphane, mutfak, yemekhane, kurs odaları ve yönetim odasının yanı sıra cemevine dönüştürüldü.



"GÖZLER BİZİ GÖRMÜYOR"



Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Tuncer Baş açılış töreninde yaptığı konuşmada; devletin, cemevilerini birer ibadethane olarak tanıması gerektiğini söyledi. Baş, "Şu an kendi var ama adı yok bir mekanın açılışını yapıyoruz. Çünkü çağdaş bir hukuk devletinde adı olan şeyin, bir kütüğü ve o kütükte kaydının olması lazım. Kısaca yasada karşılığı olmalıdır. Cemevilerinin yıllarca ibadethanemiz olması yönünde mücadele sürdürüyoruz. Ama gözler bizi görmüyor, kulaklar duymuyor. Oysa laik ve demokratik bir devlette, devletin bütün inançlara kör ve sağır olmasını beklenir. Bütün yurttaşlarına, dini inancı veya kimliği üzerinden değil kimlik numarası üzerinden yaklaşması gerekiyor. Çünkü devlet siyasal bir örgütlenmedir, yurttaş bu siyasal örgütlenmenin bir bireyidir. Hani dine inandığı, hangi etnik kökenden geldiğinin önemi yoktur" dedi.



"BİZE İNANCIMIZI TARİF ETMEYİN"



Devlet ile yapılan toplantılarda, sürekli kendilerinden, inançlarının tarif edilmesinin istendiğini hatırlatan Baş, "Bize inancımızı tarif ettirmeyin. Bize tarif de etmeyin. Dedelerimize eğitim de vermeyin. Biz bunları istemiyoruz. Siz, yasal olarak cemevilerimizi tanıyın. Karşımıza tekke ve zaviyeler kanununu engel olarak çıkartıyorlar. Türkiye’de ibadethanelerin tanımı yasada dört madde olarak belirtiliyor. Sinagog, kilise, havra, camii-mescit Biz yasaya ’ve diğerleri’ ibaresinin eklenmesini istiyoruz ki, sorun kökünden çözüme kavuşacaktır. Biz bu ülkede adalet istiyoruz" diye konuştu.



OYBİRLİĞİ İLE TAHSİS EDİLDİ



Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise, belediyelerin var oldukları kentlerde insanların yaşamını kolaylaştırıcı hizmetler sunarak, halkın daha iyi yaşaması ve daha mutlu olmasına aracılık yapmaları gerektiğini söyledi. Başkan Uçar, "İnsanların kendi ibadetini yapması, huzur bulmasını sağlar. Vakfın, yer talebine bu nedenle gönülden destek verdim. Sadece ben değil, belediye meclisindeki tüm üyelerin oy birliği ile bu yeri vakfa tahsis ettik. Buranın yapılmasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



"TOPLUMDA EŞİTSİZLİKLER VAR"



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de konuşmasında, Datça’da bir cemevinin açılıyor olmasının mutluluk verici olduğuna dikkat çekti.



Datça’da daha önce, iki dönümlük bir araziye cemevi yapılabilir mi diye bazı girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Gürün, "Datça, Özel Çevre Korumu Alanı olduğu için bir aşama kaydedemedik. Datça Belediyemiz burayı mekan olarak tahsis etti. Biz de, bize düşen ne varsa onu yerine getirmeye çalıştık. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Burada ihtiyaç duyulan; hemşerilerimizin beli bir bölümünün, ’mutlak olması gerekli’ diye düşündüğü, fakat yıllardır yapılamayan bir ibadet meknının hayata geçirilmesine katkıda bulunmamız, bizim için mutluluk vericidir" dedi.



Türkiye’de, toplumda adaletsizliklerin yaşandığını ifade eden Gürün, " Toplumda eşitsizlikler var. Olması gereken ile olan arasında farklılıklar var. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Anayasada tarifi; laik, demokratik, hukuk devletidir. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın ve bütün yönetenlerimizin bu ilkeler çerçevesinde kararlar alıp uygulaması ve Türkiye’de yaşayan bütün etnik grupların veya inanç sahiplerinin ihtiyaçlarına eşit mesafede olması gereklidir" dedi.



Konuşmaların ardından Alevi dedesi tarafından okunan dualar eşliğinde cemevinin açılışı yapıldı.



