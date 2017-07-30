Son depremler... Muğla'dan (Bodrum) deprem haberleri gelmeye devam ediyor

Ülkemizden deprem haberleri gelmeye devam ediyor… Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar tüm son depremleri araştırmaya başladı.

Ege Bölgesi’nden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 10.02'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.



29 Temmuz tarihinde MUĞLA’nın Ula İlçesi’nde saat 05.24’te Richter Ölçeği’ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Köyü’nde sabah saat 05.24’te Richter Ölçeği’ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 13 kilometre olarak açıkladı.



SON DEPREMLERİN LİSTESİ