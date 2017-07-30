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    Muğla'da tur otobüsü yandı

    AA
    30 Temmuz 2017 - 22:49Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 23:27

    Muğla'da yangın çıkan tur otobüsü kullanılmaz hale geldi.

    Alınan bilgiye göre, Muğla-Fethiye karayolunun Karaağaç mevkisinde Aşkın Yılmaz'ın kullandığı ve içerisinde 45 kişi bulunan 45 UZ 772 plakalı tur otobüsünün arka kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

    Otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı.
    Haber verilmesi üzerine olay yerinde gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası büyük çapta hasar oluşan otobüs kullanılamaz hale geldi.

    Muğlada tur otobüsü yandı

    Yanan otobüsün sabah saatlerinde Bodrum'dan tekne turuna katılacak kişileri Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne getirdiği ve otobüsün dönüş yolunda yandığı belirtildi.

    Yangın nedeniyle Muğla-Fethiye karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

    Muğlada tur otobüsü yandı

    Etiketler: muğla , yangın , tur otobüsü
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