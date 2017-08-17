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    Bodrum'da görüntülendiler! Suudi Prens'in yatı gölgede kaldı

    AA
    17 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:10

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'un 86 metre uzunluğundaki yatıyla Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki 4 katlı yatı aynı koya demir attı.

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    • Rus işadamı ultra lüks yatıyla Bodrum’da
    • Rus işadamı ultra lüks yatıyla Bodrum’da
    • Rus işadamı ultra lüks yatıyla Bodrum’da
    • Rus işadamı ultra lüks yatıyla Bodrum’da

    Tatil için ailesi ve yakınlarıyla bir süredir Bodrum ilçesinde bulunan Suudi prens Suud, tatilini bisiklete binerek, doğa yürüyüşü yaparak ve Bodrum sokaklarında gezerek geçiriyor. Daha önceki yıllarda da Bodrum ilçesine gelen ve ilçeyi çok beğendiği öğrenilen Suud, Bodrum'daki tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

    Bodrumda görüntülendiler Suudi Prensin yatı gölgede kaldı


    Dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir et lokantasında yemek yiyen Suudi prens, daha sonra Bodrum sokaklarında kısa bir gezinti yapıp bir kafede zaman geçirdi. Suud'un yakınları ise bugün kaldıkları otelin açığında demirli ve üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli yatın etrafında jet ski turu yaptı. Aynı anda 4 kişinin ayrı ayrı jet ski'ye bindiği tur sırasında zaman zaman heyecanlı dakikalar da yaşandı. Bazı misafirlerin yoğun dalgalar nedeniyle jet ski'den düştüğü ve yeniden su motoruna çıkmaya çalıştıkları gözlendi.

    Bodrumda görüntülendiler Suudi Prensin yatı gölgede kaldı


    Sabahın erken saatlerinde Suudi prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve korumalarıyla yattan ayrılan helikopter, akşam saatlerinde otelin pistine indi. İkinci turda iniş yapabilen helikopterden inen Suud ve korumaları otele ait "bagi" ismi verilen taşıma araçlarıyla kaldığı otele gitti.

    Akhmedov'un mega yatı da aynı koyda

    Öte yandan 4 gün önce Bodrum'un Yalıkavak açıklarına demirleyen ve Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'a ait olduğu belirtilen 115 metre uzunluğundaki 4 katlı "Luna" isimli mega yat da akşam saatlerinde Suud'un yatının bulunduğu koya geldi. Akhmedov'un, İngiltere'deki Chelsea FC Spor Kulübü'nün sahibi Roman Arkadyeviç Abramoviç'ten satın aldığı belirtilen yatta, çok sayıda personel yer alıyor.

    Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yatta helikopter, kapalı yüzme havuzu, sürat botları ve lüks süitler de bulunuyor. Gün içerisinde yattaki sürat botlarının hareketliliği dikkati çekti. Yaklaşık yarım saat koyda kalan yata sürat botları sık sık giriş çıkış yaptı. 

    Etiketler: Suudi Prens , Abdülaziz el Suud , Farkhad Akhmedov , işadamı , Yat
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