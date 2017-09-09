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    Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

    AA
    09.09.2017 - 06:26 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 06:27

    Muğla'nın Milas İlçesi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.23'te merkez üssü Milas olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.  Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

    Etiketler: Muğla , Milas , deprem
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