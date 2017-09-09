Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.23'te merkez üssü Milas olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



