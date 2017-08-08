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    Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    AA
    08 Ağustos 2017 - 06:24Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 06:24

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 04.46'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
    Deprem yerin 17,49 kilometre derinliğinde meydana geldi.


    Etiketler: Muğla , Bodrum , Gökova Körfezi , deprem
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