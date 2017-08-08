Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 04.46'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 17,49 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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