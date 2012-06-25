Muğla’nın Mavi Bayrakları arttı

SAHİLLER



Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) yaptığı değerlendirme sonucunda bu yıl Muğla sahillerindeki toplam mavi bayrak sayısı 89’a ulaştı. Bunlardan 76’sı plajlarda, yedisi marinalarda, altısı yatlarda dalgalanıyor. Bu yıl plajlara üç yeni bayrak geldi. İlçeler arasında Bodrum’dan sonra liderlik 22 plaj ve iki marinayla Marmaris’te. Onu Datça, Fethiye, Ortaca ve Ula izliyor. Mavi Bayraklı tesislerin tam listesini TÜRÇEV’in web sitesinde bulabilirsiniz. (www.mavibayrak.org.tr)





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“Kapının önünden denize girilen kent” olarak nitelendirilen Marmaris’in merkez sahilindeki 1.5 kilometrelik alan “halk plajı” ilan edildi. Mavi Bayrak’lı sahile giriş ücretsiz, fakat şezlong ve şemsiye bulunmuyor. Uzunyalı bölgesinden İçmeler Beldesi’ne uzanan yaklaşık 9.5 kilometrelik alanda beş Mavi Bayrak dalgalanıyor. Bu yıl Siteler Mevkii’nde deniz kıyısında iki yeni otel açıldı: Casa De Maris Spa & Resort ve Golden Rock. Turban Palace ise sahilinde Palace Beach Clup’ı açtı. İki bayraklı Turunç Beldesi’nin küçük sayılabilecek koyu boydan boya plaj. Kumlubük ve Amos plajları açık ve koyu maviyle iç içe. Yine Akdeniz tarafında Bayır Köyü’ne bağlı Çiftlik Koyu plajı ve doğal güzelliği görülmeye değer. Hisarönü Köyü’nden başlayıp Orhaniye, Kızkumu, Turgut Köyü, Selimiye Delikliyol Plajı, Selimiye Koyu, Bozburun Beldesi ve Söğüt Köylerinin neresinden isterseniz denize girmek mümkün.





EMEL SAYIN KOYU

Marmaris ile Datça arasındaki Yedi Adalar, Bördübet, Ayın Koyu, Sarıdana, Löngöz, Hırsız ve Tuzla gibi koylar Gökova Körfezine bakıyor. Nerede isterseniz yüzebilirsiniz. Hisarönü Köyü’nü geçer geçmez Çubucak Orman Kampı bulunuyor. Burada çadır kurmak mümkün. İnlice Orman Kampı’nın bitişiğindeki alan Emel Sayın Koyu olarak biliniyor. Datça’ya 30 kilometre uzaklıktaki Kovanlık Koyu iri kuma sahip.



Datça’da bu yıl merkezdeki Kumluk, Taşlık, Hastanealtı plajlarında Mavi Bayrak dalgalanıyor. Diğer üç bayrak ise Emecik sahilinde. Çalış’tan Göcek’e giderken Katrancı ve İnlice koyları yüzmek için ideal. Göcek merkezinde denize girecek yer kalmadı. Club Marina’nın dışındaki seçenekler Osmanağa ve Günlüklü koyları. Ancak ikisine de toprak yoldan ulaşılıyor. Belediye Marinası’ndan saat başı Göcek Adası’ndaki plaja kalkan tekneler bu yıl 10 TL. Günübirlik tekne turları bu yıl 40 TL. Yemekte balık ikram ediliyor. Günlük tekne kiraları 300 TL’den başlıyor.



5.4 kilometrelik İztuzu Kumsalı’yla turist çeken Dalyan sahilinde bu yıl Palme Resort oteli hizmete girdi. Caria Primuim ise sahip değiştirip yenilendi. Dalyan Resort bahçesine çok sayıda ağaç dikerek yeşil dokusunu güçlendirdi. Dalyan’da yaklaşık 600 tekne İztuzu Plajı’na 10 TL karşılığında yolcu taşıyor.



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