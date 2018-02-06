Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazan Burhan Akdağ, kızını görmek için büyük bir mücadele verdiğini belirterek , şu ifadeleri kullandı;

KIZIMLA İLGİLİ BİLDİĞİM TEK ŞEY...

TV ekranlarında sunduğu programda 16 yıldır görüşmeyen baba –kızları buluştururken gayet iyi oyunculuk yeteneği sergileyen Müge Anlı'nın kendi kızını 11 yıldır babası ile görüştürmemesi nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir karakter zafiyetidir. Sizin de kızlarınız var ve nasıl kol kanat gerdiğinizi gözlemliyoruz.

Benim kızım eksik...

Benim kızımın kanatları yok...

Benim kızım neden babasız büyüsün?

Benim kızım 16 yaşında. Kızımı görmek istiyorum...

Hangi rengi sevdiğini, en çok hangi yemeği sevdiğini, en çok hangi sanatçının şarkılarını dinlediğini, kaç numara ayakkabı giydiğini, yurt dışında hangi ülkelere gittiğini bilmiyorum...

Sinemayı mı sever, tiyatroyu mu hiç bilmiyorum.

Kızımla ilgili bildiğim tek şey iyi bir Fenerbahçeli olduğu.

BU KANUN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Bu babalar neden çocuklarını göremiyor biliyor musunuz? 6284 sayılı kanun yüzünden. Sözde bu kanun aileyi koruyor. Korumadığı apaçık, bu

kanun tekrar gözden geçirilmeli. Çünkü hiçbir çocuk annesiz babasız büyümemeli. Devlet bu konuda gerekirse anne babaya yaptırımlar uygulamalı.

Sayın Cumhurbaşkanım, tek arzum çocuklarımız sevgisiz büyümesin.

Bu ülkede sevgi bitmiş, sevgi tükenmiş, sevgisiz bir toplum olmuşuz.

Lütfen asıl sevgi seferberliği için adım atın...

Çünkü çocuklarımız sevgiyle büyürse, toplumdaki sevgisizliği çözmüş oluruz...

En derin sevgi ve saygılarımla...