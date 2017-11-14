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    Müge Anlı kimdir? Kaç yaşındadır?

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 18:24 | Son Güncelleme:

    Müge Anlı kimdir, kaç yaşındadır sorusu birçok vatandaş tarafından dikkat çeken ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Sunduğu programlarla dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı kimdir? Kaç yaşındadır?

    Sunduğu programlarla kendini tanıtan ve dikkatleri çeken Müge Anlı kimdir? Kaç yaşındadır? İşte hayatı.

    MÜGE ANLI KİMDİR?

    19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

    Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına KANAL D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yine KANAL D ekranlarında gerçekleştirmiştir.

    Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

    Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.

    Etiketler: müge anlı kimdir , müge anlı kaç yaşında
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