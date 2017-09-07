Müge Anlı açıkladı: Fahriye Kara bulundu mu?

Müge Anlı, Fahriye Kara ile ilgili son durumu bugün açıkladı. ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programına katılan aile için çalışma yürütün ekip, Fahriye Kara’nın 2 çocuğunun ve kardeşinin Suudi Arabistan’a gitmesini sağlamıştı. Müge Anlı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın katkılarıyla Suudi Arabistan’a giden Fahriye Kara’nın durumuyla ilgili şunları söyledi:



"Elimizden geleni yaptık. Cumhurbaşkanımız ve Suudi Kralı bile konuştu. Ama Fahriye Kara ortaya çıkmak istemiyor. Dolayısıyla yapabilecek bir şeyimiz kalmadı ama ondan vazgeçmedik, bunu bilin."



FAHRİYE KARA KİMDİR?



Fahire Kara, 1970 yılında doğdu. Batman’da eşi ve 12 çocuğuyla birlikte yaşayan Fahire Kara, 1990 yılında eşi ile birlikte Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Kara çift 1426 hacı adayının hayatını kaybettiği El Muaysem Tünel İzdihamı'na yakalandı. İzdiham sırasında Fahire Kara ve eşi Abdurrahman Kara birbirlerini kaybetti. O günden itibaren 12 çocuk annesi Fahire Kara'dan hiçbir haber alınamadı. Kara ailesinin fertleri Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. İzleyenler tarafından anlatılan olaylar ve gönderilen fotoğraflar doğrultusunda yaşadığı kesinlik kazanan Fahire Kara'yı aramaya çalışmaları devam ediyor.