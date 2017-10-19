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    Müftüye nikâh kıyma yetkisi geçti

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    19.10.2017 - 01:04 | Son Güncelleme:

    MUHALEFET partilerinin ve kadın örgütlerinin tepki gösterdiği il ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi veren madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

    Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’de görüşüldü. Tasarının kabul edilen 6’ncı maddesi ile evlendirme memurlarının kapsamı genişletilerek, il ve ilçe müftüleri de evlendirme memurları arasına eklendi. Kabul edilen diğer maddeyle de ikamet izni verilmeyen yabancılara İçişleri Bakanlığı’nca kimlik numarası verilebilecek.

    HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, düzenlemenin çocuk yaşta evlilikleri ve toplumdaki kutuplaşmayı arttıracağını savundu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise eleştirilerle ilgili şunları söyledi: “Teklif, dini alana ilişkin bir düzenleme değil, medeni alana ilişkin bir düzenlemedir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız esasen aile kurumunu hukuki teminat altına almaktır. Çocuk yaşta evlilik, çok çocuk yapma, az çocuk yapma, şu tür evlilik, bu tür evlilik bu bahsedilenlerin hepsi aslında toplumların sosyolojisinde kayıtlıdır.”

    CHP: MAHALLE MUHTARLARINA YETKİ VERELİM
    CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, müftülüklere nikâh kıyma yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemenin Anayasa ihlali olduğunu dile getirirken, “Bugün köy muhtarlarımıza verilmiş olan yetkiyi mahalle muhtarlarımıza da verelim. Varsa sorun böylece ortadan kalksın” dedi.

    Etiketler: müftülere nikah yetkisi , gazetehaberleri
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