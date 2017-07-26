Müftülü resmi nikâh tartışması

Muhalefetten kadın milletvekilleri düzenlemeye karşı çıkarken Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise “Medeni Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler geçerli. Kanuni şartlara uyulacağı net” diyerek kaygıların yersiz olduğunu savundu. Tasarıya göre evlendirme memurları arasına il ve ilçe müftüleri de eklenecek. Müftülerin yetki vereceği imamlar resmi nikâh da kıyacaklar.

En çok kadınlar zarar görecek

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer (TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanvekili): Bir kısmı henüz değişen kabinenin ilk icraatının laikliğe bir darbe daha vuracak böylesi bir girişim olması şaşırtıcı değildir. Medeni Kanuna göre belirlenmiş yaş sınırı, evlenme ehliyeti, sağlık koşullarının elvermesi, yakın hısımlık olmaması gibi ölçütler, tasarıyla öngörülen düzenleme sonrası kanuna göre değil, dini yaklaşıma, müftülerin ve imamların dünya anlayışlarına göre belirlenecektir. Bundan da en çok zararı kadınlar görecektir. Adım adım sosyal hayat dini kurallara göre biçimlenmeye çalışılıyor, çocuk evliliklerinin önündeki son bariyer yıkılmaya çalışılıyor. 81 ilde, 919 ilçede evlendirme daireleri var. 18 binden fazla köy muhtarları da nikâh kıyabilmekte. Bu ihtiyaçtan doğan bir düzenleme değil iktidarın keyfiyetidir.

Diğer din temsilcileri de nikâh kıyabilecek mi?

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer: Laiklik ilkesini her dakika ihlal etmenin bir başka boyutu. Müftülere nikâh kıyma yetkisi, hem Medeni Kanun’un başka bir şekle dönüştürülmesi hem de Anayasa’nın “Devlet, bütün vatandaşlarına eşit mesafededir, hiçbir şekilde ırk, mezhep ayrımı yapmaz” ilkesine aykırıdır. Bu, Türkiye’de çoğunluk olan mezhebin dini temsilcisinin yaptığı bir işleme dönüşecektir. Diğer mezheplerin, dinlerin temsilcilerine de bu hak verilecek mi? Bunu diğerlerine de verilsin anlamında söylemiyorum. O da laikliğe aykırı olacaktır. Resmi nikâhın bu şekle dönüştürülmesi, çocuk yaşta evliliklere yönelik istismarları artıracaktır.

Çocuk yaşta evlilikler yaygınlaşır

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş: Tasarı daha önce de gündeme gelmiş ve uzmanlar tarafından uygulamanın çocuk evliliklerini yaygınlaştıracağı belirtilmişti. Bu düzenleme ile erken yaştaki evliliklerin yaygınlaşacağı endişesini taşıyoruz. Kadınların ‘imam nikâhlı eş’ olma dezavantajı, bu düzenlemeyle daha da artacak.

Meclis’te yapamadı imamlar yoluyla yapmaya çalışıyor

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka: Bir gece yarısı operasyonu ile tecavüzleri aklama yasası geçirmeye çalışan karanlık zihniyet bu kez Meclis yoluyla yapamadığını imamlar yoluyla yapmaya çalışmaktadır. Çocuk evliliklerinde Avrupa ikincisi olan ülkemiz bu ayıptan derhal kurtulmalı.

Düzenlemeye saygı duyulmalı

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan: Papazın, hahamın, memurun önünde evlilik yapınca geçerli oluyor. Bizim de milletimizin, medeniyetimizin geleneklerinden süzülen ve toplumun da hakkını hukukunu koruyacak bir düzenlemeye saygı duyulması lazım. Medeni Kanunun öngördüğü şartlar yine yerine getirilecek. Düzenleme, belediye başkanına verilen yetkinin müftülere de verilmesini öngörüyor.

Toplumu böler

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Bu düzenlemeyle toplum, ‘müftüye ve belediyeye nikâh kıydıranlar’ diye bir kez daha bölünecektir. Müftülere nikâh kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikâh kıydıranların ise dinsiz olduğu işlenecektir. Dini nikâhı resmileştiren düzenleme Anayasa'nın özüne aykırıdır.

İzin vermeyiz

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Kadınların kazanılmış haklarının kaybı olacak. Belediyelerin önünde 24 saat kuyruk mu var, laikliğe aykırı bu düzenlemeye gereksinim duyuluyor? Bu tasarı kadınlar için kıyamettir, izin vermeyiz. Bu tehlikeli tasarının geri çekilmesini Cumhurbaşkanı’ndan talep ediyoruz.

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