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    Müftülere nikah yetkisinde flaş gelişme

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 13:52 | Son Güncelleme:

    CHP'li Özgür Özel müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeye ilişkin, "Konuyu hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz" dedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda dün 'Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul ili Eyüp ilçesinin adının Eyüpsultan Olarak Değiştirilmesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği Kanun Tasarısı'nın altıncı maddesi yapılan oylamada kabul edilmişti.

     

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    Etiketler: müftü
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