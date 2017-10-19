Müftülere nikâh yetkisi AYM’ye taşınıyor

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özel, “Anayasaya aykırı bir hükmün Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından oybirliğiyle iptal edileceğini düşünüyoruz. Bu konuda elbette Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Mümkün olan en kısa zamanda da bunu taşıyacağımızın bilgisini de paylaşmak istiyorum” dedi.

MUHTARA NİKÂH ÖNERİSİ

CHP, il ve ilçe müftüleri yerine mahalle muhtarlarının nikâh kıymasına olanak sağlayan bir yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel’in imzasıyla sunalan yasa teklifinde “Köy muhtarlarımız evlendirme yetkisine sahip iken, belediye bulunan yerlerde görev yapan mahalle muhtarlarının bu yetkiye haiz olmaması büyük bir eksiklik yaratmaktadır. Mahalle muhtarlarına da evlendirme yetkisinin verilmesi bu eksikliği ortadan kaldıracaktır” denildi.